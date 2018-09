Marjan Podobnik po pričakovanjih novi predsednik SLS

Poudaril je, da je stranka odprta za vse ter da je konec izključevanj in izločanj. "Želimo se predstaviti kot odprta, široka in moderna SLS, ki ob spoštovanju svojih korenin samozavestno zre v prihodnost," je dejal.

Od 159 delegatov je za Podobnika glasovalo 148 delegatov

Od 159 delegatov, ki so prevzeli glasovnice (volilno pravico jih je imelo nekaj več), je za Podobnika glasovalo 148 delegatov, proti pa jih je bilo osem. Izvolili so tudi nove podpredsednike stranke, kar so postali Franc Bogovič, Suzana Lara Krause in Modest Motaln (slednji je bil izvoljen avtomatično skupaj s Podobnikom).

Na kongresu so izvolili tudi člane glavnega, nadzornega in izvršilnega odbora.

V razpravo članstvu so na kongresu podali tudi dve programski resoluciji, o katerih pa danes zaradi hitrega sklica izrednega kongresa niso mogli glasovati. O njih bodo po besedah Podobnika glasovali na statutarno-programskem kongresu, ki naj bi bil sklican v nekaj mesecih.

Podobnik je bil edini kandidat

V svojem predstavitvenem nastopu kandidatom je sicer Podobnik dopoldne med temeljnimi točkami programa, ki ga namerava voditi, navedel prizadevanja za omogočanje pridelave domače hrane, ki je po sprejemljivih cenah dostopna domačim potrošnikom. Zavzemati se namerava za enakost pred zakonom, boljše delovanje sodstva in varnost. "Vodili bomo tako politiko, da je vsak, ki kot begunec pride z vojnega območja, sprejet v naši državi, hkrati pa ne sprejemamo nezakonitih migracij in bomo naredili vse, da se bo država pred tem zaščitila," je napovedal.

Podobnik je bil na kongresu edini kandidat, saj je tik pred začetkom volilnega dela kongresa od kandidature odstopil predsednik strankinega občinskega odbora na Vranskem Janez Lencl. Kot je dejal delegatom, želi s svojim odstopom od kandidature prispevati k enotnosti stranke in dobremu vzdušju v njej.

Kongresa naj bi se udeležilo okoli 600 ljudi

Kongres so v stranki poimenovali prenovitveni, lahko pa bi mu rekli tudi spravni, saj se ga je udeležila vrsta ljudi, ki so bili v preteklosti izključeni iz stranke, so iz nje izstopili ali se od nje kako drugače oddaljili. Vsi so danes enoglasno poudarjali, da je treba pozabiti stare zamere in se obrniti v prihodnost.

Kongresa, na katerem je bilo po ocenah okoli 600 ljudi, so se kot gostje udeležili številni vidni gosti z obeh političnih polov, med drugim tudi predsednik SDS Janez Janša in gospodarski minister Zdravko Počivavšek.

Janša: za SLS "po letih pozeb prihaja čas pomladi"

Janša je v nagovoru delegatom ocenil, da za SLS "po letih pozeb prihaja čas pomladi", da je mesto stranke v državnem zboru in da jo Slovenija potrebuje. Po njegovih navedbah si tudi SDS se zavzema za stranke, ki temeljijo v slovenskem narodu in v slovenskih vrednotah. "Takšne stranke so prihodnost Slovenije in SLS je stranka, ki od samega začetka koreni v teh vrednotah," je dejal.

Veliko zanimanja je požel tudi nagovor Franca Kanglerja, ki je po izstopu iz SLS pred časom ustanovil Novo ljudsko stranko. V dopoldanskem nagovoru delegatom je dejal, da v politiki ni zamer. "Pozabimo slabe odločitve v preteklosti in glejmo dobre odločitve v prihodnosti," je dejal.

Kongres je namenjen tudi predstavitvi kandidatov za župane in občinske svetnike iz vrst SLS. Čeprav je stranka leta 2014 izpadla iz parlamenta in ji tudi letos ni uspelo prestopiti parlamentarnega praga, namreč še vedno ostaja močna na lokalni ravni in ima med vsemi strankami največ županov.

Stranka mora novo vodstvo voliti, ker je po parlamentarnih volitvah z mesta predsednika odstopil Marko Zidanšek. Po podatkih stranke se kongresa udeležuje približno 600 udeležencev.

Podobnik prevzema SLS po 18 letih in osmih voditeljih

Marjan Podobnik je stranko vodil že v letih 1992-2000, in sicer je bil prvi predsednik stranke po preimenovanju v SLS iz Slovenske kmečke zveze - Ljudske stranke. Stranko je pred njim vodil starosta slovenske politike Ivan Oman

Za Podobnikom pa se je na čelu SLS v 18 letih zvrstilo osem voditeljev:

Ivan Oman (maj 1988-junij 1992)- predsednik Slovenske kmečke zveze, ki se je leta 1992 preimenovala v SLS

Marjan Podobnik (junij 1992-april 2000)

Franc Zagožen (april 2000-marec 2001)- predsednik združene stranke SLS+SKD, iz katere so kmalu po združitvi izstopili nekaterih člani SKD

Franc But (marec 2001-november 2003)- leta 2002 se je stranka po odločitvi glavnega odbora znova preimenovala v SLS

Janez Podobnik (november 2003-november 2007)

Bojan Šrot (november 2007-maj 2009)

Radovan Žerjav (maj 2009-marec 2013)

Franc Bogovič (marec 2013-december 2014)

Marko Zidanšek (december 2014-junij 2018)- odstopil po volitvah v DZ, ko je SLS znova ostala pod parlamentarnim pragom

Primož Jelševar (junij 2018-september 2018)- v. d. predsednika po odstopu Marka Zidanška