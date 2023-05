V Sloveniji v okviru racije proti mafiji prijeli državljana Italije

V osmih evropskih državah, tudi v Sloveniji, so policisti izvedli obsežno operacijo proti italijanski mafiji 'Ndrangheta. Skupno so izvedli 150 preiskav, pridržali so 132 ljudi, večino v Italiji, številne pa tudi v Nemčiji. V racijah je sodelovalo najmanj 2.770 policistov, so sporočili Europol in pristojne oblasti v več državah. V Sloveniji so v okviru racije prejeli 35-letnega državljana Italije.

V operaciji so sodelovale Belgija, Nemčija, Italija, Francija, Portugalska, Španija, Romunija in Slovenija, je sporočil Europol, ki poleg tega navaja še sodelovanje Brazilije in Paname. V Sloveniji so glede na sporočilo sodelovali preiskovalni sodnik in tožilstvo v Novi Gorici, pa tudi policija in uprava kriminalistične policije.

Kriminalisti v Novi Gorici so v zgodnjih jutranjih urah prijeli 35-letnega državljana Italije ter opravili osebno in hišno preiskavo. Po ugotovitvah tujih varnostnih organov je bil 35-letnik vpet v kriminalno dejavnost na področju prepovedanih drog, so za STA potrdili na PU Nova Gorica.

V sklopu teh aktivnosti je bilo vključenih skupno 20 kriminalistov PU Nova Gorica in uprave kriminalistične policije GPU. Slovenska policija pa je pri tem sodelovala tudi z italijanskimi varnostnimi organi.

Močan udarec za kalabrijsko mafijo

O racijah so že pred tem poročale posamične evropske države, med drugim Nemčija, kjer so sporočilo o tem objavila tožilstva zveznih dežel Bavarska, Posarje, Porenje - Severna Vestfalija in Porenje - Pfalško. V Nemčiji so preiskali okrog sto poslopij, vključno z zasebnimi hišami, stanovanji, pisarnami in drugimi poslovnimi stavbami. Izvršili so približno 30 nalogov za aretacijo.

Istočasno so racije v okviru skupne operacije, ki jo na prošnjo oblasti v Italiji, Nemčiji in Belgiji usklajujeta Europol in Eurojust, izvajale tudi oblasti v drugih državah.

O operaciji je poročalo tudi tožilstvo v Bruslju, od koder so sporočili, da so v Belgiji izvedli 25 racij, 13 ljudi so prijeli. "Brez dvoma gre za največjo operacijo proti kalabrijski mafiji v Evropi doslej," je na novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik belgijskega tožilstva Eric Van Duyse.

V Italiji je v operaciji po njegovih besedah sodelovalo 1.400 policistov, v Nemčiji pa tisoč. Preiskave naj bi temeljile na podlagi naloga belgijskega sodnika, ki je primere preiskoval od leta 2018, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pridržanim očitajo pranje denarja, goljufije in tihotapljenje drog

'Ndrangheta, ki ima sedež v Kalabriji na jugu Italije, velja za eno največjih in najvplivnejših kriminalnih organizacij v Evropi. Danes pridržanim med drugim očitajo pranje denarja, izogibanje davkom, goljufije in tihotapljenje drog.

Kot navaja Europol, se je skupina v glavnem posvečala mednarodni trgovini z drogami iz Južne Amerike v Evropo, pa tudi v Avstralijo. Kot so ugotovili, je mafijska skupina sodelovala s kolumbijskim kriminalnim združenjem in albansko skupino, ki deluje v Ekvadorju in več evropskih državah.

Klani 'Ndranghete so bili poleg tega glede na zadnje ugotovitve udeleženi v mednarodni trgovini z orožjem, ki je potekala iz Pakistana v Južno Ameriko. Orožje naj bi zagotavljali v zameno za pošiljke kokaina.

Preiskovalci so sledili toku denarja v obsežnem globalnem sistemu pranja denarja, v katerem je prihajalo do ogromnih vlaganj v Belgiji, Nemčiji, Italiji, na Portugalskem, v Argentini, Urugvaju in Braziliji. Kriminalna skupina je svoje dobičke vlagala v nepremičnine, restavracije, hotele, avtopralnice, supermarkete in druge komercialne dejavnosti, še navaja Europol.

Notranji minister Porenja - Pfalškega Michael Ebling je današnjo operacijo opisal kot "učinkovit udarec" mafiji. "Danes je bil poslan jasen signal, da v Evropi ni prostora za organiziran kriminal," je sporočil.