Na delovnih obiskih v Sloveniji bodo danes evropski komisar za kohezijo in reforme Raffaele Fitto, komisar za obrambo in vesolje Andrius Kubilius ter evropska komisarka za širitev Marta Kos. Med drugim se bodo na delovnem zajtrku sešli s predsednikom vlade Robertom Golobom.

Premier je na delovni zajtrk povabil tudi vodje treh političnih skupin v Evropskem parlamentu, ki se mudijo v Sloveniji, Iratxe Garcia Perez (S&D), Valerie Hayer (Renew Europe) in Manfreda Webra (EPP), ki pa je, kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, svojo odsotnost opravičil.

Golob bo z gosti izmenjal poglede na to, kako v času velikih sprememb v mednarodni skupnosti s skupnimi napori okrepiti konkurenčnost Evropske unije, jo narediti učinkovitejšo, bolj povezano in močnejšo, so sporočili iz njegovega kabineta.

Komisar Kubilius, ki bo v Sloveniji na dvodnevnem obisku, se bo po srečanju s premierjem udeležil skupne seje parlamentarnih odborov za zadeve EU, zunanjo politiko in obrambo. Kot so napovedali v Bruslju, bo na seji poudaril nujnost prehoda z izdatkov držav članic na enoten evropski obrambni steber.

Popoldne se bo Kubilius ločeno sešel še z ministrom za obrambo Borutom Sajovicem ter ministrico za evropske in zunanje zadeve Tanjo Fajon.

Kubilius, ki prihaja iz politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP), in Fitto iz skrajno desne skupine konservativcev in reformistov (ECR) se bosta danes v Ljubljani udeležila tudi razprav v okviru tridnevnega obiska vodstva EPP v Sloveniji.

Kubilius je po besedah evroposlanke Romane Tomc (EPP/SDS) vabljen, ker bo obramba ena od pomembnih tem obiska vodstva največje skupine v Evropskem parlamentu. Fitto pa naj bi v razpravi o strateških usmeritvah EPP predstavil pogled ECR na sodelovanje s to politično skupino.