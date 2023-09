V SDS zaskrbljeni, zahtevajo sklic nujne seje odbora DZ za notranje zadeve

Poslanka SDS Anja Bah Žibert je na novinarski konferenci predstavila vsebino zahteve za sklic nujne seje odbora DZ za notranje zadeve. Od vlade in notranjega ministrstva pričakuje, da zaradi naraščajočega števila nezakonitih prehodov meje nanjo znova pošlje vojsko, se s Hrvaško dogovori za mešane patrulje in ustavi odstranjevanje ograje na meji.

Bah Žibertova je poudarila, da število nezakonitih vstopov v državo narašča. Od začetka leta do konca julija jih je policija zabeležila 26.871, medtem ko jih je bilo lani v istem obdobju 10.103, je objavljeno na spletnih straneh Generalne policijske uprave.

"To so številke, ki so zaskrbljujoče in zahtevajo hitro ukrepanje, vse to pa je odraz nedopustne vladne politike odprtih vrat za migrante," meni Bah Žibert. Na porast številk po njenem mnenju vpliva tudi nerazumna odločitev vlade, da z meje začne odstranjevati t. i. varovalno ograjo.

Policisti v enem dnevu obravnavali 330 nezakonitih prehodov

Najhuje je po njenih besedah v obmejnem naselju Rigonce, kjer so policisti samo 23. avgusta obravnavali 330 nezakonitih prehodov. Ker se okoli 80 odstotkov nelegalnih prehodov meje zgodi ravno v tem naselju, v poslanski skupini SDS predlagajo, da sejo odbora DZ za notranje zadeve skličejo v občini Brežice, v kateri se nahaja to naselje. "Da ti ljudje vedo, da so slišani," je dejala.

Na matičnem odboru DZ bo poslanska skupina SDS na glasovanje dala še sklep, s katerim notranje ministrstvo poziva k sprejemu in izvedbi ukrepov za zagotovitev varnosti prebivalcev in preprečitev nezakonitih prehodov meje, ter sklep, s katerim vlado in notranje ministrstvo poziva k takojšnji ustavitvi vseh aktivnosti, povezanih z odstranjevanjem ograje na južni meji. Bah Žibertova namreč meni, da prebivalci z migracijami najbolj obremenjenih območij pričakujejo, da se bo ograja celo dodatno postavila.

Na mejo bi poslali tudi vojsko

Policisti morajo zato nehati biti taksisti, ki le prevažajo migrante iz meje v center, je ponazorila. Rešitev je po njenem mnenju v tem, da se slovenska politika dogovori s hrvaškimi kolegi in po potrebi uvede skupne patrulje na meji. Poslanska skupina SDS bi znova na mejo poslala tudi Slovensko vojsko.