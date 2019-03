V SDS s predlogom spremembe pokojninskega zakona niso uspeli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predlog spremembe pokojninskega zakona, s katerim so želeli poslanci SDS zvišati najnižjo invalidsko pokojnino na 392,75 evra, kolikor znaša denarna socialna pomoč za eno osebo, je danes končal zakonodajno pot. 44 poslancev meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo, 32 pa jih je nasprotnega mnenja.

Prejemniki zneska, ki je nižji od denarne socialne pomoči, ne morejo živeti, je v predstavitvi predloga spremembe zakona dejala poslanka SDS Anja Bah Žibert. Približno 10.000 ljudi ima invalidsko pokojnino, ki je nižja od socialne pomoči, je povedala.

Vlada predloga ni podprla

Ob tem je opozorila, da bi s spremembo reševali tudi položaj delno upokojenih invalidov, ki so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje kot iskalci zaposlitve, a zaradi delne upokojitve ne dobijo dela.

Vlada predloga ni podprla. Ministrstvo za delo je namreč že pripravilo izhodišča za zakonodajne spremembe, ki bodo celostno izboljšale socialni položaj upravičencev do pravic iz invalidskega zavarovanja.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so se v poslanskih skupinah koalicijskih strank strinjali z vlado. Po drugi strani pa so podporo predlogu SDS napovedali v NSi, Levici in SNS.

Po zadnjih podatkih pokojninskega zavoda, ki veljajo za februar, je bila povprečna neto invalidska pokojnina 523 evrov, medtem ko je povprečna neto starostna pokojnina znašala 674 evrov.