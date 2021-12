V Rušah zagorelo šest vozil in poslovni objekt

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Požar so pogasili gasilci iz treh gasilskih društev.

V noči na petek je v Rušah zagorelo šest vozil. Kot poročajo z Uprave za zaščito in reševanje, se je požar razširil tudi na poslovni objekt.

Danes ponoči je na Tovarniški cesti v Rušah gorelo šest osebnih vozil, namenjenih za prodajo. Požar se je razširil tudi na poslovni objekt. Ogenj je poškodoval okno in del ostrešja.

Požar so pogasili gasilci PGD Ruše, PGD Smolnik in PGD Bistrica ob Dravi. Vzrok požara še ni znan, so še zapisali.