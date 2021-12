Ognjeni zublji uničili apartma na Pohorju #video

Člani sedmih prostovoljnih gasilskih društev in GB Maribor so se z ognjenimi zublji borili celo noč.

Foto: Facebook

Posredovali so poklicni gasilci Javnega zavoda Gasilske brigade Maribor in gasilci sedmih prostovoljnih društev. Požar so omejili in pogasili. V celoti je uničen mansardni del, delno pa so poškodovane tudi spodnje etaže.

Na kraju so bili prisotni reševalci nujne medicinske pomoči Maribor, policista Policijske postaje Rače, poveljnik Civilne zaščite občine Hoče – Slivnica, župan občine Hoče – Slivnica in dežurni vzdrževalci ceste, saj je zaradi nizkih temperatur požarna voda začela zmrzovati. Na požarni straži so trenutno še vedno gasilci PGD Hoče.