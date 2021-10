V Republiki Srbski zanikanje genocida ne bo kazensko preganjano

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cvijanovićeva je v torek podpisala spremembe kazenskega zakonika Republike Srbske, ki uvajajo sankcije za tiste, ki žalijo ali se norčujejo iz imena Republike Srbske, njene zastave, grba in himne. Foto: Bojan Puhek

V Republiki Srbski od danes zanikanje genocida ne bo več kazensko preganjano, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Predsednica te entitete v Bosni in Hercegovini Željka Cvijanović je namreč razglasila zakon, katerega cilj je onemogočiti izrekanje kazni osebam, ki zanikajo vojne zločine.

Na ozemlju Republike Srbske se v skladu z novim zakonom ne bodo izvajale spremembe kazenskega zakonika BiH, ki jih je poleti sprejel zdaj že nekdanji visoki predstavnik mednarodne skupnosti Valentin Inzko. Spremembe kazenskega zakonika uvajajo zaporne kazni za vse, ki zanikajo sodno dokazana dejstva o vojnih zločinih, vključno z genocidom v Srebrenici, ter nagrajujejo ali poveličujejo storilce teh zločinov.

Označevanje Republike Srbske za genocidno bo kaznivo dejanje

Poleg tega je Cvijanovićeva v torek podpisala še spremembe kazenskega zakonika Republike Srbske, ki uvajajo sankcije za tiste, ki žalijo ali se norčujejo iz imena Republike Srbske, njene zastave, grba in himne, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Označevanje Republike Srbske "ali njenih narodov" za genocidne je po novem kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena zaporna kazen do kar 15 let.

Oba zakona je sicer parlament te entitete potrdil že poleti.

Inzko je tik pred koncem svojega mandata sprejel odločitev o spremembi kazenskega zakonika BiH. Čeprav ima visoki predstavnik pooblastilo, da sprejema zakone in odstavlja izvoljene predstavnike, je to v preteklosti naredil le redko. Ta odločitev pa je razjezila bosanske Srbe.