Pri sosedih potrdili največ okužb od konca aprila, umrlo 27 ljudi

V preteklih 24 urah so na Hrvaškem potrdili 2.022 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Gre za najvišje število na novo okuženih od konca aprila letos. Umrlo je 27 ljudi, kar je tudi največ v enem dnevu od konca maja. Medtem so na Hrvaškem uveljavili možnost cepljenja s tretjim odmerkom cepiva proti covid-19.

Na Hrvaškem je aktivnih primerov okužbe 9.092. V bolnišnicah se zdravi 855 covidnih bolnikov, med njimi jih 128 potrebuje pomoč medicinskih ventilatorjev, je danes sporočil nacionalni štab civilne zaščite.

Priporočeno cepljenje s tretjim odmerkom

Na Hrvaškem so do torka zvečer cepili 45,8 odstotka prebivalstva oz. 54,91 odstotka polnoletnih državljanov. Medtem je Hrvaški zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavil priporočila za cepljenje s tretjim odmerkom cepiva proti covid-19 za ljudi z oslabljenim imunskim sistemom kot tudi za poživitveni odmerek.

Čas cepljenja s tretjim odmerkom za ljudi z oslabljenim imunskim sistemom bodo določili zdravniki specialisti, ki zdravijo posameznika, so priporočili.

Cepljenje s tretjim odmerkom cepiva za podaljšanje zaščite pa priporočajo zdravstvenim delavcem, ki neposredno skrbijo za paciente, uporabnikom in zaposlenim v domovih za starejše občane, odraslim s posebnimi potrebami ter vsem osebam, starejšim od 65 let.

Prav tako so še en odmerek priporočili vsem polnoletnim prebivalcem, ki živijo v gospodinjstvu z osebami, ki so v visoko tveganih zdravstvenih skupinah, ali pa so tudi sami kronični bolniki, ki jim novi koronavirusu lahko povzroči težje oblike bolezni covid-19.

Ljudje, ki so preboleli covid-19 in bili potem cepljeni, ne potrebujejo tretjega odmerka, poudarjajo v HZJZ.

Za dodatno cepljenje so priporočili cepivo Pfizerja, kot je priporočila Evropska agencija za zdravila (EMA).