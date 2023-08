V renault masterju prevažal 35 Kitajcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri pregledu vozila so v tovornem delu odkrili 35 domnevnih državljanov Kitajske.

Pri pregledu vozila so v tovornem delu odkrili 35 domnevnih državljanov Kitajske. Foto: Shutterstock

Policisti državne specializirane enote so ustavili 26-letnega državljana Hrvaške, ki je v kombiniranem vozilu renault master prevažal 35 ljudi, domnevno državljanov Kitajske.

Policisti državne specializirane enote za nadzor državne meje so zjutraj na avtocestnem počivališču Grič pod drobnogled vzeli sumljivo kombinirano vozilo s hrvaškimi tablicami, ki ga je vozil 26-letni državljan Hrvaške. Pri pregledu vozila so v tovornem delu odkrili 35 domnevnih državljanov Kitajske, ki so nezakonito prestopili notranjo mejo oziroma niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo.

Kombinirano vozilo renault master so mu zasegli, postopek pa so prevzeli novomeški kriminalisti. Ti so pridržali 26-letnika, ki ga bodo tudi kazensko ovadili.