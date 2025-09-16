V prihodnjih urah bo nad našimi kraji že pestro

Naše kraje bo danes prešla vremenska fronta. "V prihodnjih urah se bodo od severa pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo postopno razširile proti jugu," so napovedali na profilu Neurje.si na Facebooku.

Nevihte, ki bodo dosegle naše kraje, bodo po napovedih vremenoslovcev zmerne jakosti, 1. stopnje. "Nekoliko ugodnejši pogoji za konvektivni razvoj pa bodo predvsem na vzhodu in jugovzhodu Slovenije. Ob zadostni konvektivni energiji (CAPE) in zmernem striženju vetra (0–6 km shear) se lahko razvijejo tudi nekoliko močnejše nevihte. Te bodo lokalno prinesle nalive, sunke vetra, ni pa izključena niti manjša toča (jugovzhod). Do večera se bo nestabilnost postopno zmanjševala, padavine pa bodo slabele," so objavili na Neurje.si.

Tu lahko spremljate aktualno vremensko dogajanje:

Nevihte se bodo sredi dneva in popoldne razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo severovzhodnik, zvečer na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo v severni polovici Slovenije od 16 do 20, v južni pa od 20 do 26 stopinj Celzija.

Ohladilo se bo

Ponoči bo dež ponehal, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Do jutra se bo ponekod že delno zjasnilo, tam bo lahko nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

V sredo dopoldne se bo povsod delno zjasnilo, čez dan bo prevladovalo sončno vreme. Burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Zjutraj bo sveže, popoldne pa iz dneva v dan topleje.