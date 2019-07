V požaru žage v Nožicah za nekaj 10.000 evrov škode

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana so posredovali gasilci iz različnih gasilskih društev in policisti, ki so zavarovali kraj ter v nadaljevanju opravili ogled požara.

Po do sedaj zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda je znano, da požar ni posledica kaznivega dejanja, temveč je zagorelo zaradi tehnične napake. Policija bo o zbranih ugotovitvah obvestila pristojno tožilstvo, so še sporočili s PU Ljubljana.