V požaru v Selnici ob Dravi uničena stanovanjska stavba

Na Velikem Boču v občini Selnica ob Dravi je v ponedeljek popoldne zagorelo v stanovanjskem in pomožnem objektu. Ogenj je uničil stanovanjsko stavbo velikosti 140 kvadratnih metrov in pomožni objekt velikosti 80 kvadratnih metrov, sporočajo z Uprave RS za zaščito in reševanje.