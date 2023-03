V požaru rastlinjaka nastalo do deset tisoč evrov škode

V požaru, ki je v soboto zjutraj zajel rastlinjak na območju občine Škofje Loke, je po podatkih Policijske uprave (PU) Kranj nastalo za do deset tisoč evrov materialne škode. Okoliščine kažejo na napako na električni napeljavi. Policisti o požaru zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so danes sporočili s PU Kranj.

Center za obveščanje in policisti so bili o požaru obveščeni v soboto okoli 8.30. Po podatkih centra za obveščanje je zagorelo v Veštru v občini Škofja Loka, požar pa so pogasili prostovoljni gasilci iz PGD Škofja Loka in Stara Loka.