V požaru na Fužinah za več deset tisoč evrov škode

Ljubljanski kriminalisti so zaključili ogled kraja požara v stanovanju na Preglovem trgu na Fužinah. Po nestrokovni oceni je nastalo za več deset tisoč evrov materialne škode. Stanovanje, v katerem je v nedeljo zagorelo, je uničeno v celoti. Posledice požara pa so po navedbah policije vidne tudi na bližnjih stanovanjih, ki so vidno osmojena.