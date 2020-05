V ponedeljek vrata odpirajo knjižnice, v torek galerije in muzeji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sklopu rahljanja ukrepov za zajezitev širjenja epidemije novega koronavirusa bodo v ponedeljek vrata odprle splošne knjižnice, v torek večina galerij in muzejev, z delovanjem pa so že začele nekatere knjigarne. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je povsod obvezno nošenje zaščitnih mask in razkuževanje rok.

V splošnih knjižnicah bosta za zdaj mogoča le vračilo in prevzem predhodno naročenega gradiva. Čitalnice še ostajajo zaprte, prav tako še nekaj časa ne bo mogoč prost dostop do gradiva, tudi prireditev še ne bo.

Vrnjeno gradivo bo moralo, po priporočilu NIJZ, v knjižnici teden dni odležati v karanteni, šele po tem bo ponovno na voljo drugim bralcem, poroča STA.

Vsaj 20 kvadratnih metrov na obiskovalca v muzejih in galerijah

Večina galerij in muzejev bo vrata za obiskovalce ponovno odprla v torek. Iz smernic za postopno odprtje muzejev in galerij, ki jih je pripravilo ministrstvo za kulturo, je razvidno, da naj v omenjenih ustanovah na obiskovalca zagotovijo vsaj 20 kvadratnih metrov prostora, po razstavnih prostorih označijo, po možnosti, krožno smer ogleda ter omejijo uporabo oziroma začasno odstranijo predstavitvene pripomočke, ponazorila, kopije predmetov ipd. ki se jih v običajnih okoliščinah obiskovalci dotikajo.

Obiskovalci bodo morali upoštevati predpisano medsebojno razdaljo najmanj dveh metrov, poleg tega bo vstop v razstavne prostore omogočen le posameznikom, družinam in manjšim skupinam. Če bo obiskovalcev več, pa se določi interval vstopanja, piše v priporočilih.

Plačilo vstopnine in nakupa v muzejski trgovini bo mogoče le brezgotovinsko, listanje publikacij v muzejskih trgovinah ne bo dovoljeno. Strokovnih vodstev po muzejskih zbirkah ter spremljevalnih pedagoško/andragoških programov, posvetovanj, okroglih miz in odprtij razstav ministrstvo za zdaj ne priporoča.

Foto: Ana Kovač

Knjižnice, galerije in muzeji bi sicer po vladnem odloku lahko svoja vrata odprli že v četrtek, a so tedaj tako iz Skupnosti muzejev Slovenije kot Združenja slovenskih splošnih knjižnic sporočili, da to ni izvedljivo čez noč ter da se morajo na ponovno odprtje pripraviti.

Na ministrstvu pa so v omenjenih smernicah še zapisali, da podpirajo čimprejšnje, vendar premišljeno odpiranje javnih zavodov ter da naj njihovo odprtje vodstva izvedejo najkasneje do 18. maja, ko obeležujemo Mednarodni muzejski dan.

V skladu z navodili NIJZ je sicer v vseh naštetih ustanovah tako za zaposlene kot tudi uporabnike oziroma obiskovalce obvezna uporaba zaščitnih mask in razkuževanje rok, vstopajo pa lahko le zdrave osebe, brez znakov okužbe dihal.

V knjigarnah enaka navodila kot v trgovinah

Z delovanjem pa so že začele prve knjigarne, kjer so priporočila podobna, kot veljajo za živilske trgovine. Posebnost knjigarn je obvestilo kupcem, naj se ne dotikajo razstavljenih predmetov, razen tistih, ki jih nameravajo kupiti, in šele po pravilnem predhodnem razkuževanju rok.

Knjige in ostale predmete, zaščitene s plastičnimi ovojnicami, pisala in podobno naj kupci obrišejo z alkoholnim razkužilom. Ostale nezaščitene izdelke, npr. knjige, za katere obstaja možnost, da so jih prelistali kupci, posamezne liste papirja ali kartona pa naj začnejo uporabljati po preteku vsaj toliko časa, kot je trenutno znano, da virus preživi na materialu, iz katerega je predmet.

Kot so za STA potrdili pri Mladinski knjigi, zaradi prevelike kvadrature sicer še vedno ostaja zaprta največja slovenska knjigarna Konzorcij v Ljubljani. Z njihove spletne strani pa je razvidno, da v ponedeljek ponovno odpirajo 32 trgovin Mladinske knjige po vsej Sloveniji, ki ne presegajo 400 kvadratnih metrov prodajnega prostora in ne ne nahajajo v trgovskih centrih.