Vlada prižgala zelena luč za pripravo na postopno odpiranje vrtcev in šol z 18. majem

Vlada je prižgala zeleno luč, da ministrstvo za šolstvo začne priprave na postopno odpiranje vrtcev in šol z 18. majem, je za oddajo 24ur na Pop TV dejala ministrica Simona Kustec. Tako bi 18. maja v vrtec odšli vsi otroci, v šolo pa učenci prve triade in zadnji letniki srednjih šol, teden pozneje pa še učenci devetih razredov.

Ministrica je dejala, da vrtce odpirajo predvsem zaradi varstva, saj se starši vračajo na delovna mesta, podobno deloma velja tudi za prvo triado. Vrata bodo odprli tudi zavodi za otroke s posebnimi potrebami, v šolo bodo poklicani tudi tisti učenci, ki morajo popraviti negativne ocene. Vrata bodo, kot je napovedala ministrica, odprle tudi glasbene šole, za zadnje letnike ljudskih univerz se bo omogočila tudi možnost, da končajo izobraževanje, poroča STA.

Vrnitev vseh učencev v šole v trenutnih razmerah ni mogoča

"V primeru, da še ne bo idealnih zdravstvenih razmer, ko bi dobili informacijo, da ni več razglašene epidemije, bo za preostale razrede izobraževanje na daljavo trajalo do konca šolskega leta," je potrdila. Napovedala je tudi iskanje rešitev za dijake triletnih poklicnih šol, ki so bili večino leta na praksi, zdaj pa bodo morali na zaključne izpite.

Kustečeva si sicer želi, da bi se vsi učenci lahko vrnili v šole, vendar v trenutnih razmerah to ni mogoče, zato je treba poiskati rešitve, ki bodo najboljše za večino. Izobraževanje na daljavo je po njenih besedah nekaj, česar si pred dvema mesecema nihče ni niti zamišljal. "Na papirju so stvari delovale, v praksi pa relativno tako dobro, da lahko šolsko leto izpeljemo do konca," je menila.

Po njenih besedah so doslej pridobili veliko izkušenj, ki bodo vplivale tudi na to, kako se bo izobraževalni sistem postavil jeseni, saj se zdi, da se ne bo nadaljeval na običajen način, temveč bo treba poiskati primerno kombinacijo izobraževanja na daljavo in v šoli.

"Preigravali smo kar nekaj mogočih scenarijev, po katerih bi čim več otrok pripeljali nazaj v razrede. Ta, ki je pred nami, se je izkazal kot najbolj optimalen v danih okoliščinah," je poudarila, poroča STA.