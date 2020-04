Kako bo videti pouk, ko se bodo šole odprle?

Po včerajšnji napovedi, da se bodo šole začele postopoma odpirati 18. maja, je danes šolska ministrica Simona Kustec sporočila, da pripravljajo pedagoške smernice in zdravstvena navodila, kako izvajati delovni proces, ko bodo šole in vrtci znova odprti. Želijo namreč zagotoviti, da bi bilo vse brez zapletov in varno. Smernice in navodila bodo šole prejele do četrtka.

Po večerni napovedi, da se bodo šole začele odpirati v ponedeljek, 18. maja, se je odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino na zahtevo poslancev LMŠ sestal na nujni seji. Zahtevali so jo, ker menijo, da je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport šolam pri pouku na daljavo od vsega začetka dajalo pomanjkljive usmeritve.

Po besedah Aljaža Kovačiča so tudi prepričani, da bi moralo imeti ministrstvo več scenarijev postopnega odpiranja šol in vrtcev, namesto tega pa smo, kot je dejal, dnevno deležni različnih in nasprotujočih si izjav odgovornih. Ministrstvo bi moralo pripraviti tudi podrobne varnostne protokole za ponovno odprtje šol, je menil, poroča STA.

Navodila so v pripravi

Foto: Daniel Novakovič/STA Ministrica Kustečeva je odgovorila, da so pedagoške smernice in zdravstvena navodila, ki jih bo treba upoštevati pri ponovnem postopnem odprtju šol in vrtcev, v pripravi. "Ne moremo pa tega narediti tako hitro, če želimo zagotoviti, da bo sistem deloval in bo varen," je dejala.

Vse protokole bodo po besedah ministrice uskladili z vsemi, ko so vključeni v vzgojno-izobraževalni sistem (naslednji skupni sestanek o tem bo v ponedeljek), šole pa bodo smernice in navodila o pouku in maturi prejele najpozneje do četrtka.

Postopno odpiranje velja ob predpostavki, da zdravstvena slika ostane dobra

Načrt postopnega odpiranja šol in vrtcev, ki je bil predstavljen po sredini seji vlade, po njenih besedah sicer velja pod pogojem, da zdravstvena slika ostane takšna, kot je trenutno. Ob vrnitvi učencev v šole bodo po njenih besedah potrebne številne omejitve - od tega, koliko otrok bo v razredih, do tega, kako razporediti delovne obveznosti zaposlenih.

Foto: STA

Pomemben vidik pri postopnem odpiranju šol in vrtcev je zdravstveni, je povedala Polonca Truden Dobrin z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Ministrstvo za zdravje je zato po njenih besedah razširjeni strokovni kolegij s področja pediatrije in s področja dela zaprosilo, da ta merila opredeli. "Na voljo bodo v ponedeljek, nato pa bo mogoče ugotoviti, kdo se lahko vrne v šolo, kdo pa bo še naprej doma," je dejala.

Pred začetkom pouka se mora vzpostaviti javni promet

Direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc je zavrnil pozive, naj se predstavi različne scenarije rahljanja ukrepov. Če bi to naredili, bi bilo vsaj za tiste, ki bodo opravljali maturo, to škodljivo, saj bi jih le begalo, je dejal. Je pa ministrstvo po njegovih besedah te scenarije pripravilo že marca.

Predsednica Društva ravnateljev srednjih šol, dijaških domov in višjih šol Nives Počkar je povedala, da so z ministrstvom v zadnjem obdobju, ko je stekla intenzivna komunikacija med njimi, uskladili kar nekaj odprtih vprašanj, odprto pa ostaja predvsem vprašanje, kaj bo z javnim prevozom, saj prevoza dijakov ne morejo naprtiti staršem. Predstavnik ministrstva za infrastrukturo Bojan Žlender je povedal, da je dogovor, da javni promet steče teden dni pred odprtjem šol. Tako naj bi predvidoma začel delovati 11. maja.

Glavni tajnik šolskega sindikata Sviz Branimir Štrukelj je pozval, naj ministrstvo zaposlene pravočasno seznani s tem, kdaj in kako bo stekel pouk, da se lahko pravočasno pripravijo. "Ker bo, če se bo to zgodilo zadnji trenutek, katastrofa," je dejal. K temu je pozvala tudi Maja Kalin iz Dijaške organizacije Slovenije, ki na sploh meni, da so bili dijaki do zdaj preslabo obveščeni o tem, kaj bo s poukom in maturo.

Ker se je ob 15. uri začela izredna seja DZ, je odbor sejo prekinil in jo bo nadaljeval 20 minut po končani izredni seji.