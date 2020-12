V petek potrdili 365 novih okužb

V Sloveniji so v petek ob 1.336 PCR testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 358 ljudeh, kažejo podatki sledilnika za covid-19. To pomeni, da je bilo pozitivnih 26,8 odstotka vseh testiranih. S hitrimi testi so včeraj testirali še 125 ljudi in okužbo potrdili pri 7 ljudeh. Delež pozitivnih hitrih testov je znašal 5,6 odstotka. Umrlo je 25 ljudi. Včeraj je bilo opravljenih bistveno manj testiranj kot običajno čez teden, saj je bil praznik.