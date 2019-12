V občini Slovenska Bistrica plazova ogrožala stanovanjski hiši

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zgodnjem popoldnevu sta se sprožila dva zemeljska plazova v občini Slovenska Bistrica, ki sta ogrožala stanovanjski hiši. Gasilci so plazišče pokrili s folijo, v dnevnem poročilu navaja center za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.

Nekaj po poldnevu so gasilci ukrepali v Visolah, kjer so plazišče pokrili s folijo na površini 400 kvadratnih metrov in gazaščitili.

Nekaj pred 13. uro pa so se odzvali še ob plazu v Ritoznoju. Tam so prekrili plaz na površini 120 kvadratnih metrov inzaščitili del cestišča. Obveščene so bile pristojne občinske službe.