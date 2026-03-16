V noči na torek lahko pričakujemo občutno spremembo vremena. Po napovedi Agencije za okolje se bo namreč meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, lahko tudi nižje. Agencija za okolje (Arso) je zaradi močnega vetra izdala tudi rumeno opozorilo. To bo danes veljalo za jugozahodni del države, v torek in sredo pa za vso državo.

Danes bo sprva še sončno, na nebu bo nekaj visokih kopren. Popoldne bo oblačnost naraščala, padavine bodo od severa postopno zajele večji del Slovenije. Mogoča bo tudi kakšna nevihta. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 17, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Meja sneženja se bo spustila, ohladilo se bo

V prvem delu noči se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, v južni Sloveniji lahko ob močnejših padavinah še nekoliko niže. Proti jutru se bo od severozahoda začelo jasniti, zato bo jutro po nekaterih nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od –2 do 4, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija.

Jutri dopoldne bo delno jasno, več jasnine bo na zahodu. Popoldne bo vse več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo posamezne plohe. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja, ki se bo zvečer še krepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 14 stopinj Celzija, še napovedujejo na Arso.

V sredo bo sprva precej oblačno, mogoče bodo rahle padavine. Popoldne se bo postopno jasnilo. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja.

V četrtek bo pretežno jasno, veter bo nekoliko oslabel.