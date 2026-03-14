Hrobat in Čater samozavestno v nov boj

Po petkovem smuku se bodo alpski smučarji v Courchevelu pomerili v superveleslalomu. Slovenske barve bosta zastopala Miha Hrobat (29.) in Martin Čater (58.), ki sta odlično nastopila v smuku. Superveleslalom se bo začel ob 11. uri, organizatorji pa se sicer bojijo slabše vremenske napovedi. Tudi iz tega razloga je bil smuk na sporedu že v petek.

Na predzadnjem smuku sezone sta se v petek izkazala tako Miha Hrobat kot Martin Čater. Dosegla sta najboljši uvrstitvi v tej sezoni in se uvrstila med osem najboljših. Hrobat je osvojil sedmo, Čater pa osmo mesto. V soboto bo Hrobat nastopil s številko 29, Čater pa bo nastopil ob koncu kot 58.

V superveleslalomskem seštevku ima tri tekme pred koncem Marco Odermatt 425 točk – v petek si je že zagotovil veliki kristalni globus in tudi smukaškega, zdaj si lahko še superveleslalomskega, saj ima drugi Vincent Kriechmayr 267 točk. Avstrijec je na tekmi v francoskih Alpah v petek z zmago prekinil triletno avstrijsko sušo in Avstrijo po 15. marcu 2023 znova popeljal med zmagovalce moških smukov v svetovnem pokalu.

Tekmo bo ob 11. uri odprl Avstrijec Marco Schwarz.

Alpsko smučanje, Courchevel, superveleslalom (m), štartna lista:



1. Marco Schwarz (Avt)

2. Guglielmo Bosca (Ita)

3. Daniel Hemetsberger (Avt)

4. Lukas Feurstein (Avt)

5. Jan Zabystran (Češ)

6. Giovanni Franzoni (Ita)

7. Dominik Paris (Ita)

8. Marco Odermatt (Švi)

9. Raphael Haaser (Avt)

10. Franjo von Allmen (Švi)

11. Stefan Babinsky (Avt)

12. Stefan Rogentin (Švi)

13. Fredrik Möller (Nor)

14. Vincent Kriechmayr (Avt)

15. Nils Allegre (Fra)

…

29. Miha Hrobat (Slo)

58. Martin Čater (Slo)

V nedeljo bo v Courchevelu na sporedu še en superveleslalom.