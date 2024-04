V Mirni Peči 26. vseslovenski blagoslov motorjev in motoristov

V Mirni Peči na Dolenjskem ob današnjem velikonočnem ponedeljku pripravljajo 26. tradicionalno vseslovensko srečanje motoristov z blagoslovom motorjev in motoristov. Srečanja, ki se ga je v preteklih letih udeležilo tudi več kot 10.000 motoristov iz Slovenije in tujine, se bo tokrat udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

"Veseli smo, da nas letos počasti s svojim prihodom predsednica republike, ki je, kot vemo, tudi sama motoristka. Izhaja torej iz naših vrst, zato nam je v čast, da nas bo nagovorila," je za STA povedal predstavnik organizatorjev Leopold Pungerčar iz Motokluba Trebnje.

Osrednji del srečanja z blagoslovom motorjev, s pozdravnimi govori in kulturno-zabavnim sporedom bodo začeli kot običajno po praznični maši ob 11. uri.

Prireditev bo potekala na velikem parkirišču pred mirnopeško cerkvijo in je namenjena srečevanju in druženju motoristov in ostalih ljubiteljev motorjev ob začetku nove motoristične sezone. "Ta blagoslov nam veliko pomeni, tako vernim kot nevernim," je povedal Pungerčar.