V medkrajevni javni potniški promet prihaja možnost brezstična kartičnega plačevanja. To med potniki dolgo pričakovano novost so z današnjim dnem začeli izvajati na relaciji med brniškim letališčem in Ljubljano, po današnjem zagonu pa se jo bo začelo postopoma uvajati po celotni Sloveniji, so na današnji novinarski konferenci naznanili pristojni.

Brezstično plačevanje je od danes naprej na voljo na relaciji avtobusno postajališče Brnik Airport Ljubljana–glavna avtobusna postaja Ljubljana.

Kot so na današnji novinarski konferenci na avtobusnem postajališču pri Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana poudarili pristojni, je bila ta relacija za pilotno testiranje novosti izbrana zato, ker ravno na tem avtobusnem postajališču večinoma vstopajo potniki, ki enkratno vozovnico kupijo na vozilu.

Številne prednosti brezstičnega plačevanja

Z brezstičnim plačevanjem se bo njihovo vkrcavanje pospešilo, izboljšana bo pretočnost, razbremenilo se bo delo voznikov pri rokovanju z gotovino, izboljšale se bodo tudi pretočnost ter uporabniška in potovalna izkušnja potnikov, so prepričani v Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa (Dujpp).

Državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen je poudarila, da je javni potniški promet privlačna alternativa avtomobilu samo, če je izkušnja za potnika preprosta, hitra in sodobna.

"Uvedba kartičnega plačevanja je torej pomemben premik predvsem za potnika. Omogoča hitrejše vkrcavanje, manj zadrževanja, več udobja, hkrati pa tudi razbremeni voznika, saj zmanjša rokovanje z gotovino in poenostavi delo na terenu," je prepričana državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen. Foto: STA "Uvedba kartičnega plačevanja je torej pomemben premik predvsem za potnika. Omogoča hitrejše vkrcavanje, manj zadrževanja, več udobja, hkrati pa tudi razbremeni voznika, saj zmanjša rokovanje z gotovino in poenostavi delo na terenu," je prepričana.

Enomesečna poskusna relacija

Testiranje na omenjeni relaciji bo potekalo predvidoma kakšen mesec, če bo vse potekalo po načrtih, pa bi se nato lahko začelo tako obliko plačevanja širiti še na druge relacije, prevoznike in železniški promet.

"Glede na to, kako smo hitro v teh štirih mesecih to izpeljali, ne pričakujemo nekih ovir, tako da upamo, da bo na voljo po celi Sloveniji," je pojasnil direktor Dujpp Miran Sečki.

Na relaciji avtobusno postajališče Brnik Airport Ljubljana–glavna avtobusna postaja Ljubljana je med tednom 28 odhodov, med koncem tedna pa 15, je dejala direktorica Arrive v Sloveniji Klavdija Časar Torkar. Kot je poudarila, je hitrost vkrcavanja potnikov zato zelo pomembna.

Kot je poudarila, gre za pilotni projekt, tako da bodo v naslednjih mesecih sistem spremljali v realnem okolju in ga po potrebi prilagajali. Pridobljene izkušnje bodo nato pomembno prispevale k uspešni širitvi tega sistema na celotno državo.

Vzpostavitev več sistemov

Uvedba brezstičnega plačevanja je zajemala povezavo zalednega informacijskega sistema integriranega javnega potniškega prometa, bančnih storitev in zalednega sistema podjetja Arriva, je pojasnil vodja informatike na Dujpp Matjaž Kragelj.

Kot so zagotovili pristojni, možnost plačevanja z gotovino ostaja, prav tako niso predvidene spremembe glede subvencioniranih vozovnic za upokojence, starejše od 65 let, invalide in vojne veterane.

Bančno brezstično plačevanje je del širše posodobitve informacijskega nadzora javnega potniškega prometa. Kot je dejal Kragelj, je trenutno v testni fazi tudi možnost digitalnega nakupa enkratnih integriranih vozovnic, torej za vlak in avtobus. To pomeni, da bo lahko potnik vozovnico kupil prek telefona tudi tik preden po prišel na postajo.

Prenova zajema tudi portal za potnika, na katerem bodo združene vse informacije o voznih redih, tarifah, cenikih in tudi lokacija vozila, na katerega potnika čaka, je pojasnil Sečki.

Storitev prevozov na klic

Po besedah Seršen na ministrstvu razvijajo tudi storitev prevozov na klic. Ti bodo po besedah državen sekretarke posebej pomembni za redko poseljena in bolj oddaljena območja Slovenije, kjer mreža linijskih javnih prevozov ni tako razvejana.

Projekt uvedbe brezstičnega plačevanja v medkrajevni potniški promet je po besedah direktorja Dujpp vreden okoli 50 tisoč evrov. Celovita prenova informacijskega sistema, ki naj bi se izvajala letos in v naslednjem letu, pa je vredna okoli 22 milijonov evrov, je dejala Seršen.

Državna sekretarka je ob tem poudarila, da so z boljšim upravljanjem in z uvedbo dodatne ponudbe lani bistveno povečali število potnikov v javnem potniškem prometu, beležijo 15-odstotno rast glede na leto 2023. Država pa je v zadnjih letih v nov vozni park mestnih avtobusov in železniškega prometa vložila rekordnih 269 milijonov evrov, je še dejala.