Družba za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) je zaradi pritožb potnikov glede izvajanja avtobusnih prevozov uvedla notranji nadzor. Ta je po pisanju portala N1 pokazal številne kršitve, predvsem družb Arriva in Nomago. Nadzor je izvedel tudi pristojni inšpektorat, Arriva in Nomago sta zaradi kršitev plačala 625 evrov.

Po tistem, ko je septembra s spremembo avtobusnih voznih redov nastala zmeda in so se vrstile pritožbe potnikov zaradi (izvajanja) novih povezav, so na DUJPP, ki je z novim koncesijskim obdobjem v začetku julija prevzela sestavljanje voznih redov, uvedli notranji nadzor. Nadzor nad koncesionarji je v veljavi sicer že vrsto let, a so ga do prevzema DUJPP izvajali zgolj koncesionarji sami, je za N1 pojasnil direktor DUJPP Miran Sečki.

Med vsemi štirimi koncesionarji – Nomago, Arriva, AP Murska Sobota in LPP – sta se za najbolj problematična pokazala prva dva, ki sta tudi največja. Sečki je za N1 potrdil, da so pri obeh našteli več kršitev.

Tisoč evrov kazni na kršitev

Obseg kršitev koncesijske pogodbe še preverjajo, nadzor je potekal za vsako linijo posebej. Za vsako ugotovljeno kršitev bodo koncesionarji po Sečkijevih besedah odgovarjali. Po koncesijski pogodbi je predvidena kazen tisoč evrov na kršitev, kazni pa se seštevajo.

Sečki je že večkrat opozoril, da prevozniki nekaterih s pogodbo predvidenih prevozov niso opravili. Prevoznik sicer za neprevožene kilometre ne dobi nadomestila. Po Sečkijevih besedah morajo koncesionarji na mesec opraviti določeno število kilometrov voženj. "Česar ne opravijo, ne plačamo," je zatrdil.

Nadzornica DUJPP je nadzor nad koncesionarji opravila na podlagi informacijskih podatkov iz poslovne inteligence in nadzora na terenu. V nadzoru preverja kršitve na področju objavljanja voznih redov, odhode, zamude, ustavljanje na postajah, peronih in postajališčih, zasedenost avtobusov, validiranje vozovnic.

Nadzore bodo nadaljevali

DUJPP je nadzor nad koncesionarji zaradi suma kršitve obveznosti zagnala tudi prek inšpektorata za okolje in prostor. Na inšpektoratu so za N1 potrdili, da je nadzor zaključen in je pokazal, da sta Nomago in Arriva kršila zakon o prevozih v cestnem prometu. Zaradi neopravljenih prevozov na s pogodbo predvidenih povezavah je inšpektorat Nomagu in Arrivi izrekel 1.250 evrov globe. Zaradi hitre poravnave sta oba prevoznika plačala polovičko, torej 625 evrov. Odgovornima osebama prevoznikov so izrekli za 500 evrov kazni.

Inšpektorat za okolje in energijo je za N1 še pojasnil, da bo nadzore nadaljeval, dokler ne bosta začela opravljati prevozov potnikov na linijskih povezavah, ki so uradno registrirane in za katere imata prevoznika izdane licence, a jih ne izvajata, oz. dokler z DUJPP ne bosta drugače uskladila izvajanja manjkajočih linij po voznem redu.

Na pristojnem inšpektoratu so glede tega za N1 navedli, da morajo biti vozni redi čim bolj usklajeni s potrebami potnikov, obenem pa morajo biti tudi delovne naloge primerne za vozno osebje ter upoštevati kombinacije šolskih in medkrajevnih linij.

Na N1 sicer opozarjajo, da DUJPP še vedno ni pripravila poenotenega pravilnika o izvajanju nadzorov. Na DUJPP so pojasnili, da bo pravilnik sprejet, ko bodo uskladili svoje zahteve z njihovimi zmožnostmi. Sečki upa, da bo skupni pravilnik o izvajanju notranjih nadzorov podpisan do konca leta. Na DUJPP si medtem želijo z naslednjim letom zaposliti vsaj dva svoja kontrolorja, ki bosta opravljala nadzore pri vseh koncesionarjih.