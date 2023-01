V Mariboru razočarali begunce iz Ukrajine

Begunci iz Ukrajine, ki so našli zatočišče v Mestni občini Maribor, so ob začetku letošnjega leta razočarani ugotavljali, da so ostali brez pravice do brezplačnih voženj z mestnimi avtobusi. Na občini pojasnjujejo, da je bila ta ugodnost veljavna do konca lanskega leta in se je niso odločili podaljšati.

"Sklep, ki je Ukrajincem v Mariboru omogočal brezplačno vožnjo na javnem mestnem potniškem prometu, je bil veljaven do 31. decembra 2022. Mestna občina Maribor odločitve ne bo podaljšala, saj menimo, da integracija Ukrajincev v lokalno okolje poteka uspešno in brez večjih težav pri navajanju na vsakodnevno življenje. Po začetnih postopkih za ureditev dovoljenj za bivanje se tudi vključujejo na trg delovne sile," so za STA povedali na mariborski občini.

V Slovenski filantropiji takšno odločitev obžalujejo

V Slovenski filantropiji obžalujejo takšno odločitev, saj menijo, da je bila ta ugodnost za begunce izjemno koristna. "Ukinitev brezplačnih mestnih voženj za osebe v položaju, v kakršnem je večina oseb iz Ukrajine, ki so v Sloveniji na različnih statusih, ima močan vpliv na njihovo vsakdanje delovanje. Nekatere ljudi lahko ta ukinitev spravi v veliko stisko, predvsem tiste, ki so nastanjeni v precej oddaljenih, odročnih krajih," je za STA povedala njihova predstavnica Živa Gabaj.

"Integracija oseb v novo okolje je bistveno bolj učinkovita in uspešna, če so ljudje mobilni, imajo dostop do potrebnih upravnih in socialnih institucij, na katerih urejajo zadeve, vezane na njihove postopke. Pomemben je tudi dostop do zdravstvenih institucij, kjer prejemajo oskrbo," je poudarila.

V Slovenski filantropiji si želijo, da bi brezplačne vozovnice imeli vsi prosilci za azil

Še vedno se sicer lahko brezplačno vozijo z mestnimi avtobusi vsi starejši od 65 let, saj ugodnosti integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) veljajo za vse starejše v Sloveniji, ne le Slovence. Tem je na voljo tudi brezplačen medkrajevni prevoz.

V Slovenski filantropiji sicer pozdravljajo lansko odločitev države in mest za uvedbo brezplačnega prevoza za begunce iz Ukrajine, a si želijo, da bi bili teh ugodnosti deležni begunci iz vseh držav. "Nekatere organizacije že leta pozivamo k uvedbi brezplačnega mestnega prevoza za prosilce za mednarodno zaščito, a žal do tega še ni prišlo. Situacija z osebami iz Ukrajine dokazuje dobro prakso in kaže, da je to območje vendarle mogoče urediti," je povedala Živa Gabaj.

V Mestni občini Ljubljana so brezplačne vozovnice za ukrajinske begunce na mestnih avtobusih še vedno v veljavi.