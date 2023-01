Mariborska porodnišnica z raziskavo do pomembnega odkritja na področju sprožitve poroda

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so začeli uporabljati vaginalni dostavni sistem v letu 2020, z omenjeno raziskavo pa so izpolnjeni pogoji, da se lahko uporablja tudi za nosečnice s predčasnim razpokom plodovih ovojev. Slednje se pojavlja v povprečju pri okoli desetih odstotkih nosečnic v zadnjem tednu nosečnosti in pri okoli 30 odstotkih nosečnic v zgodnejšem obdobju.

Na oddelku za perinatologijo UKC Maribor so izvedli obsežno raziskavo, s katero so potrdili varnost in učinkovitost najnovejše metode sprožitve poroda tudi pri nosečnicah, ki jim odteče plodovnica, a še nimajo popadkov. Po besedah predstojnika Farisa Mujezinovića gre za prvo raziskavo te kakovosti na svetu, ki odgovarja na to strokovno vprašanje.

Vodja raziskave, specialistka ginekologije in porodništva Veronika Anzeljc je na današnji novinarski konferenci povedala, da na svetovni ravni narašča število porodov, ki jih je treba sprožiti z zdravili. Za to se v zadnjem času vedno pogosteje uporablja vaginalni dostavni sistem, ki tako izrinja prej močno uveljavljeno tableto.

Z raziskavo, ki so jo začeli marca 2021 in je potekala do konca avgusta 2022, so poskušali ugotoviti, ali naj se vaginalni dostavni sistem uporablja tudi za primere predčasnega razpoka plodovih ovojev, torej ko nosečnici v terminu odteče plodovnica, ne sprožijo pa se ji popadki. Zaradi pomanjkanja zanesljivih informacij na tem področju namreč to zdravilo še ni registrirano tudi za takšne primere. "Hoteli smo dokazati, da je to zdravilo varno in učinkovito tudi pri razpokah," je povedala Veronika Anzeljc.

Nosečnice so razdelili v dve skupini

V raziskavo so vključili 205 nosečnic s predčasnim razpokom plodovih ovojev. Po besedah vodje raziskave so zelo zadovoljni, da so dobili takšno število sodelujočih nosečnic in posledično zelo kakovostne podatke. Nosečnice so sodelovale prostovoljno ob predhodni seznanitvi in nobena, ki so jo povabili, ni zavrnila sodelovanja.

Nosečnice so razdelili v dve skupini. V prvi so za sprožitev poroda nosečnice prejele tableto, v drugi pa vaginalni dostavni sistem. Ugotovili so, da so v obeh skupinah podobni rezultati. V obeh skupinah je bila nizka stopnja zapletov ali neuspelih sprožitev poroda, potek poroda je bil primerljiv in delež carskih rezov nizek. To kaže, da je tudi vaginalni dostavni sistem varna in učinkovita metoda sprožitve poroda pri razpoku, je pojasnila vodja raziskave in dodala, da je to prva raziskava na svetu, ki je neposredno primerjala omenjeni metodi.

Pomembnost raziskave

Izsledke raziskave so objavili v znanstveni reviji z visokim faktorjem vpliva Journal of Clinical Medicine. Po besedah predstojnika oddelka za perinatologijo Farisa Mujezinovića je raziskava prelomna ne le zaradi prodornih rezultatov na svojem področju, ampak tudi zaradi vzpostavitve pogojev za nadaljnje vrhunsko raziskovalno delo na njihovem oddelku. "Izvajanje raziskav takšne kakovosti izboljšuje kakovost kliničnega dela na vseh ravneh in za vse paciente, ki se zdravijo na oddelku," je poudaril.

