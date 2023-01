Primož Roglič drugič postal očka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ko se je sezona šele začela, ti pa se že veseliš prve zmage v sezoni. Veseli in ponosni smo, da smo v našo družino pozdravili še enega fantka," je ob sliki s sinom zapisal presrečni slovenski kolesar.

33-letni kolesar ima z ženo Loro Roglič Klinc že triletnega sina Leva, ki se jima je rodil leta 2019, par pa je svojo dolgoletno zvezo oktobra 2021 okronal še s poroko v Vili Vipolže v Goriških brdih.

Roglič, ki sicer trenutno še okreva po operaciji rame, bo maja 2023 dirkal na slovitem Giru, kar je pred kratkim potrdila tudi njegova ekipa Jumbo-Visma. "To je dirka, ki jo imam zelo rad, nisem pa še zmagal na njej. Še vedno okrevam po poškodbi, a maja bom, upam, v najboljši formi in si bom prizadeval, da se to uresniči," je ob tem dejal Roglič, ki bo maja nastopal v vlogi kapetana svoje ekipe.

