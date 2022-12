V Mariboru oseba padla v deset metrov globok jašek na gradbišču

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z Uprave RS za zaščito in reševanje so sporočili, da je ponoči ob 0.55 na gradbišču v Vetrinjski ulici v Mariboru oseba padla v deset metrov globok jašek.

Mariborski gasilci so s tehničnim posegom in vrvjo osebo rešili iz jaška ter jo predali reševalcem, ki so jo prepeljali v UKC Maribor.