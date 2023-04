V manj kot letu dni v Sloveniji štiri afere brutalnega izkoriščanja delavcev #video

Tik pred 1. majem je na dan prišla nova zgodba izkoriščanja na delovnem mestu, natančneje v pomurskem tekstilnem podjetju Moda Mi&Lan. Nehumani delavniki, zanemarljivo plačilo, neurejena dokumentacija – to so prepogosto razmere, s katerimi se vsak dan spopadajo delavci v slovenskih podjetjih. Nekateri celo leta. Po večini so najbolj izkoriščani tuji delavci, ki se velikokrat sploh ne zavedajo svojih pravic. Novinarji Planet TV so raziskali, kakšnim izkoriščanjem delavcev smo bili pri nas priča v zadnjih letih.

Izkoriščanje delavcev sredi Slovenije, in to že desetletja, je pred dnevi na novinarski konferenci dejal Luka Lukić z inšpektorata za delo, ko so kazensko ovadili odgovorne v pomurskem tekstilnem podjetju Moda Mi&Lan.

Matej Štivan z Inšpektorata RS za delo Murska Sobota je povedal, da delavke pomurskega tekstilnega podjetja izplačila marčevske plače še niso prejele, prav tako jim niso izplačali prispevkov, niso jim izplačali nadur, onemogočeno jim je bilo tudi koriščenje letnega dopusta.

Po besedah Luke Lukića, glavnega inšpektorja inšpektorata za delo, gre tu tudi za nekatere temeljne človekove pravice, o katerih se v razviti državi ne bi smeli pogovarjati.

Afera Marinblu

Podjetje na pogorišču Mure pa žal ni edino. Preteklo leto je v javnosti izbruhnila afera Marinblu. Delavci so v podjetju v lasti družine nekdanjega državnega sekretarja Borisa Šuštarja delali tudi po 40 ur nepretrgoma, pod nadzorom kamer, za zanemarljivo plačilo.

"Če ti delaš prepočasi, če se mogoče malo napačno nagneš, če se pogovarjaš, če mogoče rečeš, da te kaj boli ali pa bi šel na malico, ti rečejo zdrži, potrpi, pohiti," je ob odmevni aferi povedal Goran Lukić iz Delavske svetovalnice.

"Živijo tako, da imajo v skladišču, nad proizvodnjo linijo, v Hepelje - Kozina, od Marinbluja oziroma Selje v proizvodnih prostorih vzmetnico in tam živijo oziroma životarijo," je razmere opisal Goran Lukić iz Delavske svetovalnice. Peter Svetina, varuh človekovih pravic, pa dodal, da "to ni delo, to je suženjstvo, to je popolnoma nesprejemljiv odnos do ljudi."

V avtopralnici AvtoStop indijski delavci delali tudi 62 ur tedensko

Pojem sodobno suženjstvo je lansko poletje zaznamoval tudi ljubljansko avtopralnico AvtoStop. Vdiranje v spalne prostore, verbalno nasilje in grožnje s smrtjo, vse to naj bi doživljali delavci iz Indije, ki so delali tudi 62 ur tedensko – podnevi in ponoči.

Nečloveški delavniki tudi v slovenski trgovini Tuš

Nečloveški delavniki po več kot 200 ur mesečno, po 16 ur na dan so inšpektorji nedavno odkrili tudi v skladiščih nekaterih slovenskih živilskih trgovin. Med drugim v podjetju Engrotuš, enim večjih trgovcev pri nas.

Anonimni zaposleni v Tušu je povedal, da je slišal, da ena delavka prvo izmeno dela v skladišču v Tušu, nato pa drugo izmeno v Eurospinu. Šlo je za delavce, ki so prek dveh slovaških agencij Stominus in Pertas delali v več slovenskih podjetjih.

"Če bi imeli boljše priložnosti v Bosni, Srbiji in Makedoniji, ne bi šli čez mejo s trebuhom za kruhom. Ti ljudje ne poznajo zakona, ne poznajo pravil, ne poznajo ničesar in naredijo tisto, kar se jim naroči, kar jim naroči nadrejeni, je še povedal anonimni zaposleni.

Minister za delo Luka Mesec je sicer napovedal korenite spremembe evidentiranja delovnega časa, elektronske evidence bodo brez izjem obvezne za vse kršitelje, zaradi česar so mnogi delodajalci na nogah.