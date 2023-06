V ljubljanski stolnici danes maša za domovino

Poleg dneva državnosti se bodo pri maši spomnili tudi 30. obletnice ustanovitve samostojne Slovenske škofovske konference (SŠK).

Čeprav so bili vabljeni, bo maša potekala brez najvišjih predstavnikov države. Predsednica Nataša Pirc Musar bi se maše sicer udeležila, a se mudi na obisku Sveta Evrope v Strasbourgu. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in premier Robert Golob pa se maše ne bosta udeležila. Maše se bosta udeležila državna sekretarja v kabinetu predsednika vlade Andrej Benedejčič in Vojko Volk, so na Ukomu pojasnili za STA. Maše se bo udeležil tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič.

Prvo mašo v samostojni državi je daroval tedanji ljubljanski nadškof metropolit Alojzij Šuštar 26. junija 1991.

V nedeljo je dan državnosti, 32 let samostojnosti in neodvisnosti

Z dnevom državnosti se bomo v nedeljo spomnili dogodkov pred 32 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za odcepitev Slovenije od takratne Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) in nastanek samostojne države Slovenije - Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, ustavni zakon za njeno izvedbo in Deklaracijo o neodvisnosti. Dan po sprejetju omenjenih dokumentov je Slovenija tudi uradno razglasila svojo samostojnost in neodvisnost.