V Kopru po forumu za mir še zahvalna maša

Poleg foruma je v soboto v Kopru v organizaciji Slovenske škofovske konference potekalo še srečanje Mladi za mir. Kardinal Parolin se je srečal tudi s predsednico republike Natašo Pirc Musar in predsednikom vlade Robertom Golobom. Na fotografiji Nataša Pirc Musar in Pietro Parolin. Foto: STA

Osrednji del foruma je potekal v soboto. O prizadevanjih za mir na Balkanu so govorili predstavniki katoliške, pravoslavne, evangeličanske, islamske in judovske vere iz Slovenije in Balkana. Prisotni so bili tudi najvišji predstavniki države.

Parolin je ob robu sobotnega foruma dejal, da imajo verstva lahko temeljno vlogo pri gradnji miru. Ob tem pa je opozoril, da lahko tudi vzorne primere sožitja in miru v trenutku uničijo negativne sile, napetosti in protislovja. Koprskemu srečanju predstavnikov različnih religij je pripisal velik pomen. Kot je dejal, ga je posebej razveselilo, da so bili vsi prispevki udeležencev na visoki ravni in da so številni poudarili dobre prakse sodelovanja.

Ob koncu triurnega foruma so udeleženci sprejeli posebno deklaracijo z zaključnimi sklepi. V njih so med drugim ugotovili, da je njihov skupni cilj mir, zato pozivajo vse posameznike, zlasti tiste na vodilnih položajih, naj ga širijo in si zanj prizadevajo.

Izpostavili so, da ekstremizem, terorizem in vse druge oblike nasilja in vojn nimajo nič opraviti s pristno religijo in morajo biti zavrnjeni tako v družbi kakor tudi na ravni verskih skupnosti samih. Prav tako so izpostavili potrebo po rednem srečevanju in iskanju skupnih rešitev med različnimi verskimi skupnostmi na območju Balkana.