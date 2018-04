V Ljubljani shod za legalizacijo marihuane #foto

Na Kongresnem trgu v Ljubljani danes popoldan poteka shod v okviru Marihuana marša, s katerim se po navedbah organizatorjev iz Študentske organizacije Univerze (ŠOU) v Ljubljani zavzemajo za odpravo prohibicije konoplje ter ureditev njene uporabe v medicinske in rekreativne namene. Ocenili so, da se bo shoda udeležilo okoli štiri tisoč ljudi.

Kot je povedal Gašper Sovdat iz ŠOU, je med uporabniki konoplje veliko bolnikov, ki do nje zdaj dostopajo le na črnem trgu. Opozoril je, da imajo ti bolniki dostop do nepreverjene, lahko celo nevarne konoplje. "Želimo si tudi ureditve konoplje v rekreativne namene, saj na ŠOU Ljubljana menimo, da je regulacija boljša od prohibicije," je opozoril Sovdat.

Letošnji shod je že 14. zapored, v tem času pa so na ŠOU že opazili določene premike v smeri ureditve uporabe konoplje in pri mentaliteti ljudi. "Konoplja že nekaj let ni več tabu, o tem govorijo politiki, mediji. Tudi javnost se zdaj že zaveda, da ima konoplja tudi nekatere pozitivne učinke," je še poudaril Sovdat.

Na stojnicah so se danes predstavile tudi nekatere nevladne in politične organizacije, ki podpirajo legalizacijo, ter drugi, ki se na različnih področjih ukvarjajo s konopljo in kanabisom. Na eni od stojnic so recimo prikazali pridelavo konopljinega olja, ki ga v mešanici z bučnim oljem ponujajo kot jedilno olje. Na nekaterih drugih stojnicah so opozorili, da je indijska konoplja večnamenska rastlina, iz katere se izdelujejo tudi oblačila, v političnem kotičku pa so obiskovalci lahko oddali tudi podpise v podporo legalizaciji.

Letos je gost Marihuana marša Alex Rogers, lastnik klinike medicinskega kanabisa v Oregonu v ZDA in organizator mednarodne poslovne konference o konoplji (ICBC), ki je prejšnji teden potekala v Berlinu.

Poskrbljeno je tudi za glasbeno spremljavo, zvečer pa bo zabava v Gali Hali na Metelkovi.