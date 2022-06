V Ljubljani predstavili Poletno noč #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Pergoli v Križankah so danes predstavili Poletno noč, otvoritveni dogodek 70. Ljubljana Festivala, ki bo potekal med 21. junijem in 8. septembrom.

Poletno noč so predstavili direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana Darko Brlek, projektni vodja glasbene produkcije RTV Slovenija, dirigent, skladatelj in aranžer Patrik Greblo ter umetniška vodja Simfoničnega orkestra RTV Slovenija Maja Kojc.

Domicelj in Menartova predstavila svoj novi album

Na dogodku sta kantavtor, publicist, prevajalec in založnik Tomaž Domicelj ter vodja založniške dejavnosti RTV Slovenija, ZKP Mojca Menart predstavila tudi svoj novi album Jubilej.

Obiskovalci so lahko prisluhnili še umetnicama Alenki Slavinec, avtorici razstave Zlata doba Ljubljana Festivala (2013−2022), in Tanji Pak, avtorici razstave Rêveries/Tja.

Med govorci je bil še hrvaški glasbenik, tekstopisec in glasbeni producent Tonči Huljić.