V Ljubljani komaj odprli prenovljeno ulico, pa je že razpokana #foto #video

Prenovljeni Gosposvetska in Dalmatinova ulica v Ljubljani sta odprti šele dober mesec, pa so na tleh že vidne razpoke.

"Izvajalec skupaj z nekaterimi strokovnjaki že izdeluje analize, zakaj so nastale te razpoke, poročilo bodo podali, ko bo analiza dokončna," so pojasnili na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet Mestne občine Ljubljana.

Izvajalec po njihovih besedah prav tako že izvaja sanacijo razpok v skladu z navodili proizvajalca in dobavitelja posebne malte, imenovane creteo confalt, ki so jo uporabili pri obnovi.

"Če sanacija ne bo opravljena v skladu s pričakovanji naročnika, bomo primorani unovčiti jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Navedeni material smo izbrali zaradi več pozitivnih lastnosti. Kot kompozitni material združuje pozitivne lastnosti asfalta in betona, pri čemer je lahko vgrajen monolitno, brez dilatacij," so poudarili in dodali:

"Poleg tega je mogoče izbirati med različnimi barvami, predvsem svetlimi, ki pripomorejo k manjšemu pregrevanju. Ta material v Ljubljani tudi ni bil izbran prvič, kot primer dobre prakse je bil pred tem uporabljen pri ureditvi Eipprove in na nekaterih avtobusnih postajališčih. Poleg vsega je tudi med cenovno najugodnejšimi rešitvami. Razpokan je samo vrhnji sloj creteo confalta, ki ne vpliva na kakovost in trdnost tlaka."

Na vprašanje, ali bo sanacija razpok pomenila dodaten strošek za občino, odgovarjajo: "Ne, to je strošek izvajalca zaradi slabe izvedbe." Na mestni občini še poudarjajo, da bodo na koncu vsekakor izvedli kakovosten pregled sanacije napak.

Arhitekt Gosposvetske ceste Rok Žnidaršič opozarja, da so razpoke nastale že med gradnjo. Domnevno naj bi pločnik razpokal zaradi previsokih temperatur, pri katerih so ga položili. "Verjetno, to je zdaj čista domneva, bi bilo mogoče delo primerno izvesti pri solidnih temperaturah," je še povedal Žnidaršič.