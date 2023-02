V Ljubljani bo v novi podobi zaživela nekdanja Metalka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Takšna je bila Metalka leta 2008, do konca leta pa bo zasijala v novi podobi. Foto: STA

V središču Ljubljane bodo do konca leta v prenovljeni obliki zaživeli prostori nekdanje blagovnice Metalka, napovedujejo v investitorju, družbi Monetic iz skupine MK Group srbskega poslovneža Miodraga Kostića. Spomeniško zaščitena stavba bo po novem poslovno-trgovski objekt Forum Metalka.

V prostorih nekdanje blagovnice, znana je bila predvsem po prodaji tehničnega blaga, že nekaj tednov potekajo dela. Družba Monetic je danes v sporočilu za javnost projekt prenove podrobneje predstavila.

Dinamična zasnova prostorov

Kot pravijo, se nova zasnova in struktura stavbe navezuje na zgodovinski pomen blagovnice, zato so prostori zasnovani dinamično, odprto in prožno. Na več kot 4000 kvadratnih metrov površin investitor napoveduje prilagodljive poslovne prostore, primerne za podjetja, ki želijo poslovno kulturo graditi na izvrstni lokaciji ter spodbudnem delovnem okolju. V najvišjem nadstropju napoveduje tudi ureditev terase.

Nadgradnjo poslovnim dejavnostim v nadstropjih naj bi medtem predstavljalo pritličje s programom, kot so galerije, butične trgovine, bari, restavracije in druga kulinarična ponudba. Šlo naj bi za odprt prostor, neke vrste nadaljevanje zunanjega urbanega prostora ploščadi Ajdovščina.

API arhitekti in studio Prostornina

Koncept, idejni projekt prenove in projekt za izvedbo so pripravili v podjetju API arhitekti, projekt notranjega opremljanja in vizualizacije pa v studiu Prostornina.

V investitorju pravijo, da so skupaj s projektanti pri prenovi ohranili glavne značilnosti objekta, tako fasado kot elemente, materiale in ambient notranjega oblikovanja. Vodili zasnove in oblikovanja notranjih prostorov sta bili moderen dizajn ter odprt tloris, ki omogoča preoblikovanje prostorov v skladu s potrebami najemnikov tako v pisarniškem delu kot v pritličju.

Pametne tehnološke rešitve v novi Metalki

Del prenove so tudi v celoti novi instalacijski in infrastrukturni sistemi, ki naj bi v povezavi s pametnimi tehnološkimi rešitvami poskrbeli za učinkovito uporabo ter upravljanje tako stavbe kot tudi energije.

Družba Monetic se primarno ukvarja z razvojem, investiranjem, upravljanjem in trženjem lastnih nepremičnin. Trenutno razvija več nepremičninskih projektov na področju celotne Slovenije in širše v regiji.

Kostić je Metalko kupil leta 2020

Poslovni konglomerat Miodraga Kostića, ki je v Sloveniji med drugim lastnik Gorenjske banke, Grand Hotela Palace in Aerodroma Portorož, je do nekdanje Metalke prišel sredi 2020 v okviru nakupa terjatev in nepremičnin slovenske podružnice avstrijske družbe Heta Asset Resolution, slabe banke propadle banke Hypo.