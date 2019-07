V Lenartu tokrat zagorelo v Saubermacherju

V Lenartu je minulo noč zagorelo v centru za ravnanje z odpadki družbe Saubermacher. Po navedbah omenjenega podjetja je šlo za požar manjšega obsega, uspešno so ga pogasili in ne pomeni nevarnosti za okolico. Po ugotovitvah policije je zagorelo zaradi samovžiga odpadkov.

Po navedbah Policijske uprave Maribor je v požaru zgorelo okoli sto ton mešanih komunalnih odpadkov, medtem ko v Saubermacherju ocenjujejo, da je izgorelo do pet ton odpadkov.

Požar manjše narave

Kot so sporočili iz omenjenega podjetja, gre za nenevarne komunalne odpadke. "Center v Lenartu ima zelo dobro urejeno protipožarno zaščito, tako imenovani avtomatski protipožarni sistem, ki ga sestavljajo termokamere, javljalniki dima in drugi ključni elementi za prepoznavanje požarov in drugih tovrstnih dogodkov. Prav termovizijska kamera na lokaciji je ponoči zaznala povišano temperaturo v centru in nemudoma sprožila ustrezen alarm," so pojasnili.

Zagorelo je malo pred 1.30, gasilci pa so požar dokončno pogasili okoli 5. ure. "Požar je bil manjši, zato tudi ni nastala večja gmotna škoda. Nihče od gasilcev ali zaposlenih v podjetju ni bil poškodovan," pravijo v Saubermacherju.

Po navedbah policije je v požaru zgorela termovizijska kamera, materialna škoda pa je nastala tudi na betonskem boksu. Po nestrokovni oceni znaša materialna škoda okoli štiri tisoč evrov.

Vzrok: samovžig

Z ogledom kraja so policisti ugotovili, da je vzrok požara samovžig odpadkov, zato bodo pristojnemu tožilstvu poslali poročilo.

Kot še sporočajo iz Saubermacherja, ni nevarnosti za okolico. "V centru smo uspešno zajezili tudi vse požarne vode. Center za ravnanje z odpadki v Lenartu danes nemoteno obratuje in opravlja svoje vsakodnevne naloge, obveščena je bila tudi pristojna okoljska inšpekcija," so navedli.

Ljudi so vnovič pozvali, naj poskrbijo za ustrezno ločevanje odpadkov. Med kosovnimi odpadki bi se namreč lahko zgodilo mešanje neustreznih odpadkov med preostalimi kosovnimi odpadki, kot so jogiji, žimnice in podobno, kar bi lahko sprožilo reakcijo in pozneje tudi vžig.

"Ob tem je treba poudariti, da je sodobno in ustrezno nameščen varnostni sistem tudi tokrat dokazal, da so centri za ravnanje z odpadki podjetja Saubermacher Slovenija ne le ustrezno zaščiteni, temveč da vsebujejo ene od najbolj sodobnih in varno urejenih zaščitnih sistemov pri nas," so navedli.

V Lenartu je spomladi močno razburil javnost obsežen požar v sortirnici nenevarnih odpadkov družbe Salomon. Čeprav so k zaprtju sortirnice po aprilskih požarih pozvali tako na lenarški občini kot v tamkajšnji civilni iniciativi, družba Salomon od začetka maja spet izvaja dejavnost.