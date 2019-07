Maribor: v bloku izbruhnil požar, pogorelo eno stanovanje #foto

Okoli 4.10 je v stanovanjskem bloku na Gosposvetski cesti v Mariboru izbruhnil požar. Zagorelo je v stanovanju v četrtem nadstropju. Na kraju dogodka so posredovali mariborski gasilci, a je bilo stanovanje v požaru v celoti uničeno. V mariborski klinični center so reševalci zaradi vdihavanja dima prepeljali enega človeka.

Foto: Gasilska brigada Maribor.

Na kraju dogodka so posredovali gasilci Gasilske brigade Maribor in PGD Maribor – mesto. Požar so pogasili in prezračili stanovanje, ki je bilo uničeno v celoti. Enega človeka so reševalci prepeljali v mariborsko bolnišnico.

V požaru je nastalo za okoli 60 tisoč evrov škode

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da so reševalci eno osebo zaradi vdihavanja dima odpeljali v bolnišnico na preventivni pregled. V požaru je po nestrokovni oceni nastalo za okoli 60 tisoč evrov materialne škode. Vzrok požara še ni znan, policisti pa trenutno še opravljajo ogled kraja dogodka.