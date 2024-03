V krški nuklearki začetek prvega rednega remonta

Moč elektrarne bodo začeli zmanjševati v noči na 1. april, ponovna sinhronizacija z omrežjem je predvidena 1. maja zjutraj, je danes na novinarski konferenci v Krškem dejal predsednik uprave Neka Gorazd Pfeifer.

Osrednja stvar bo menjava goriva za naslednji 18-mesečni cikel. V tokratnem remontu bodo zamenjali 53 gorivnih elementov, kar je tri manj, kot jih sicer. Zaradi lanske zaustavitve, ki se je zgodila zaradi puščanja cevovoda ob jedrski posodi, so namreč porabili manj goriva, je pojasnil Pfeifer.

Velik poudarek na preverjanju vpliva staranja na komponente, sisteme in strukture

Ker gre za prvi redni remont v podaljšani obratovalni dobi – januarja lani je bilo izdano okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovanja s 40 na 60 let, do leta 2043 –, bo ob menjavi goriva in standardnem nadzoru, vzdrževanju in posodabljanju opreme velik poudarek tudi na preverjanju vpliva staranja na komponente, sisteme in strukture.

"Elektrarna je takšnega tipa, da lahko večino vgrajene opreme vzdržujemo ali remontiramo oz. preverjamo v času, ko je elektrarna zaustavljena in ohlajena," je dejal Pfeifer.

Izvedena bodo večja vzdrževalna dela, med drugim velik remont glavnega električnega generatorja, ter narejene tudi tehnološke izboljšave, ki so prav tako pomembne za jedrsko varnost ter razpoložljivost in dolgoročno obratovanje. Vsa remontna dela bodo vodili in nadzirali zaposleni v Neku, sodelovalo pa bo več kot tisoč ljudi iz zunanjih podjetij in institucij. Remont bo kot vedno nadzirala uprava za jedrsko varnost.

Lanski izredni remont, ki so ga izvedli oktobra zaradi puščanja cevi v primarnem delu elektrarne, ni nadomestil rednega remonta, ki je potreben po koncu 18-mesečnega cikla. Izredni remont je bil ob visoki varnostni kulturi ter strokovnosti in zavzetosti zaposlenih v Neku in zunanjih partnerjih in institucijah končan v rekordnih 43 dneh, je spomnil Pfeifer.

Proizvodnja je bila za osem odstotkov nižja od pričakovane

V 33. gorivnem ciklu je Nek proizvedel 7,7 teravatne ure električne energije. Proizvodnja je bila zaradi lanskega izrednega remonta za osem odstotkov nižja od pričakovane.

Celoten redni remont bo stal okoli sto milijonov evrov, in sicer bo 40 milijonov stalo gorivo, 20 milijonov vzdrževalna dela in 40 milijonov tehnološke izboljšave, je povedal Pfeifer.

Nek je namenska družba in deluje kot neprofitna organizacija, z lastnikoma se dogovori za izhodno ceno elektrike, je povedal Pfeifer. Po besedah hrvaškega člana uprave Neka Saše Medakovića je za letos ta cena postavljena pri 43 evrih na megavatno uro, s čimer bodo, kot je zagotovil, pokrili nakup goriva, remont, tehnološko nadgradnjo in vse svoje stroške.

Medtem ko je v Sloveniji stekla gradnja odlagališča za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke, sta za hrvaško polovico teh odpadkov na Hrvaškem, kot je povedal Medaković, v teku postopek umeščanja v prostor in javna razprava o odlagališču na Čerkezovcu. Po njegovih besedah načrtujejo, da bo odlagališče nared leta 2028.

Glede morebitnega sodelovanja Hrvaške pri gradnji drugega bloka krške nuklearke (JEK2) sta vodji Neka dejali, da Nek kot družba nima mandata za aktivnosti glede JEK2 – če ga bo dobila, se bo primerno organizirala, je dejal Medaković –, je pa morebitno sodelovanje stvar dogovora med vladama obeh držav.