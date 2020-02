V Kranjski Gori poškodovan deskar umrl v bolnišnici

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so deskarju pomagali reševalci na smučišču. S kraja dogodka so ga nato odpeljali v zdravstveno ustanovo, kjer je v torek zaradi poškodb umrl. Policisti so v okviru obravnave nesreče opravili ogled, javile pa so se tudi priče, piše STA.

Okoliščine kažejo, da je deskar padel sam

Gorenjski policisti so v letošnji smučarski sezoni do zdaj obravnavali 18 smučarskih nesreč, v večini nesreč pa so bili smučarji udeleženi sami. V polovici nesreč so se huje poškodovali, največkrat je šlo za zlome.

Policisti smučarje in deskarje opozarjajo na upoštevanje pravil varnega smučanja in na prilagajanje razmeram na smučiščih. Prav tako naj smučanje prilagodijo svojemu stanju, znanju in opremi. Največ nesreč se namreč zgodi prav zaradi precenjevanja znanja v kombinaciji s hitrostjo, razmerami na smučišču in psihofizično pripravljenostjo smučarjev, še poroča STA.