V Kopru zaprli nočni klub

Inšpekcija je bila na delu tudi čez vikend. V soboto so preverili 16 nočnih klubov, enega so zaprli. Zaprli so tudi eno poslovalnico na območju Maribora.

V soboto so izvedli nadzor v 16 nočnih klubih. PCT pogoj so prverjali v 15 nočnih klubih, en nočni klub v Kopru pa so morali zapreti. Kot je povedala v.d. glavne tržne inšpektorice Martina Gašperlin niso preverjali pogoja PCT, prav tako niso nosili mask. Ob prihodu inšpekcije in policije je bilo v klubu osem ljudi, ostali so se razbežali, je še dodala.

V nedeljo so izvajali nadzor na bencinskih servisih. Preverili so 13 bencinskih servisov na področju Dolenjske in 17 na področju Maribora. V Mariboru so preverjali tudi Kramarski sejem .Nepravilnost so odkrili v eni od mariborskih poslovalnic. Zaradi nespoštovanja pogoja PCT je inšpektor izdal ustno odločbo, poslovalnico so marali zapreti in blago začeti prodajati skozi okno.