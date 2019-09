V Karavankah mednarodna vaja za primer letalske nesreče

Vaja bo potekala od danes do nedelje. V soboto so vadbene aktivnosti sicer predvidene od 6. do predvidoma 17. ure. V tem času bo prosto gibanje na območju vaje iz varnostnih razlogov omejeno.

Vaja bo potekala od danes do nedelje. V soboto so vadbene aktivnosti sicer predvidene od 6. do predvidoma 17. ure. V tem času bo prosto gibanje na območju vaje iz varnostnih razlogov omejeno. Foto: Klemen Korenjak

Na mejnem območju pobočja Kočne in Planine Seča v Sloveniji ter Avstriji se danes začenja mednarodna vaja zaščite in reševanja, ki predpostavlja nesrečo potniškega letala. Namen vaje Letalska nesreča Karavanke 2019, ki bo potekala do nedelje, njena predstavitev pa bo v soboto, je krepitev sodelovanja slovenskih, avstrijskih in italijanskih organov.

Vajo bodo izvedli na predpostavki, da je letalo, ki ima na krovu 70 ljudi, med letom iz Münchna v Zagreb zašlo v težave. Posadka obvesti avstrijsko podjetje za kontrolo zračnega prometa o tehničnih težavah, potem pa kontrolor ne more več vzpostaviti stika z letalom, ki obenem izgine z radarskega zaslona.

Glede na predvidevanje, da je letalo strmoglavilo, in glede na zadnjo znano lokacijo letala, kaže, da je letalo padlo na območju Slovenije. Kontrolor o tem takoj obvesti pristojne službe v Avstriji in Sloveniji. V obeh državah stečejo postopki za iskanje pogrešanega letala. Ob nesreči pa je na avstrijski strani izbruhnil tudi večji požar, za gašenje katerega je Avstrija za pomoč prosila Italijo.

Namen vaje je krepitev sodelovanja vseh ključnih služb

Gre za zaščitno-reševalno mednarodno vajo, katere namen je krepitev sodelovanja slovenskih, avstrijskih in italijanskih organov, služb, enot in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč na področjih pripravljenosti, medsebojnega obveščanja, nudenja prve pomoči, nudenja mednarodne pomoči ter interoperabilnosti reševalnih enot in služb pri odzivanju na nesreče ter medsebojnega sodelovanja preiskovalnih in drugih služb.

Vaja bo potekala od danes do nedelje. V soboto so vadbene aktivnosti sicer predvidene od 6. do predvidoma 17. ure. V tem času bo prosto gibanje na območju vaje iz varnostnih razlogov omejeno.