Na Vogar v podporo gorskim reševalcem, z bosonogimi na Ratitovec, na porcijo klasike pod Črno prst #izlet

24. in 25. avgust 2019

Jutri, 24. avgusta, se bo na Kosijevem domu na Vogarju ustavila karavana Gremo v hribe, ki ima tudi v letošnji sezoni dobrodelni značaj, tokrat pomaga gorskim reševalcem, dan pozneje bo na Kumu tradicionalna kumska nedelja, na Orožnovi koči nad Bohinjem pa bodo igrali priznani hornisti. A to še ni vse.

Sobota, 24. avgusta 2019

Karavana vseslovenske akcije Gremo v hrivbe se bo jutri, 24. avgusta 2019, ustavila v Kosijevem domu na Vogarju. Foto: Ana Kovač

Vseslovenska planinska akcija Gremo v hribe, ki letos praznuje že 10. obletnico obstoja in spodbujanja h gibanju in negovanju medčloveških odnosov, se bo jutri, 24. avgusta 2019, ustavila na Kosijevem domu na Vogarju.

Za vsak vpis v Zlatorogovo častno knjigo na Vogarju bo Pivovarna Laško donirala en evro za Gorsko reševalno službo Bohinj. Pestro dogajanje, ki bo vključevalo nagradne družabne igre za otroke in odrasle, prikaz osnov prve pomoči v hribih, glasbene vložke in ustvarjalne delavnice, se bo začelo že ob 8. uri zjutraj in se bo zavleklo pozno v popoldne.

Obiskovalci se bodo med 8. in 16. uro lahko vpisali v Zlatorogovo častno vpisno knjigo, Pivovarna Laško pa bo za vsak podpis darovala en evro za Gorsko reševalno službo Bohinj.

Na vpisni točki bodo obiskovalci v svoje zbirne kartončke prejeli žig. Tisti, ki bodo v letošnji sezoni zbrali vseh pet žigov z dogodkov akcije, bodo na zaključnem dogodku na Šmohorju zadnjo soboto v avgustu (31. avgust 2019) prejeli nagrado organizatorja.

Pestro bo tudi na Ratitovcu, kjer bodo jutri gostili 11. pohod bosonogih, ki ga organizira Planinsko društvo za Selško dolino Železniki. Pohod, ki ni tekmovalnega značaja, se bo začel ob 8. uri. Štart bo pred lovsko kočo na Toli, cilj pa bo pred Krekovo kočo na Ratitovcu, eno od desetih finalistk akcije Naj planinska koča 2019, v kateri z vašo pomočjo izbiramo naj visokogorsko planinsko kočo in naj planinsko kočo na nižjih legah.

Izbirate lahko med desetimi finalistkami, ki ste jih izbrali v prvem krogu glasovanja. Glasovanje bo trajalo do 11. septembra 2019. Vabljeni h glasovanju!

Nedelja, 25. avgusta 2019

Če ste ljubitelji klasične glasbe in bi ji želeli prisluhniti v nevsakdanjem okolju, ste v nedeljo, 25. avgusta 2019, ob 15. uri vabljeni na Orožnovo kočo na planini Za Liscem pod Črno prstjo na koncert štirih mladih hornistov.

V rogove bodo pihali: Marko Arh, solo horn Opere Ljubljana, Blaž Ogrič, solo horn Slovenske filharmonije, Gašper Okorn, substitut Slovenske filharmonije in Jože Rošer, solo horn Slovenske filharmonije.

Repertoar bodo zapolnili s skladbami Rossinija, Homiliusa, Brucknerja. Mladim hornistom lahko prisluhnete že jutri med vajo na Orožnovi koči.

Na Kumu že tradicionalno romarsko-planinsko druženje

Pestro bo tudi na Kumu, kjer bo v nedeljo tradicionalna kumska nedelja. Gre za romarsko-planinsko druženje na vrhu Kuma, ki se vedno dogaja na zadnjo nedeljo v avgustu, in romarsko mašo, ki bo na sporedu ob 11. uri. Tudi Planinski dom na Kumu je v finalu akcije Naj koča 2015. Leta 2015 ste ga že izbrali za naj planinsko kočo Slovenije.

Kum bo v nedeljo gostil tradicionalno romarsko-planinsko druženje kumsko nedeljo. Foto: Vid Ponikvar

Na Osjtrici zaradi vremena odpovedali ognjeni spektakel

Z akcijo naj planinska koča je povezana tudi naslednja informacija. S Klemenče jame pod Ojstrice, naj visokogorske planinske koče 2018 po vašem izboru, so sporočili, da je za jutri napovedana osvetlitev z baklami v severni steni Ojstrice zaradi varnosti ob slabšem vremenu žal odpovedana in prestavljena za nedoločen čas. "Stena je popolnoma mokra, varnost alpinistov pa je, razumljivo, na prvem mestu," so sporočili prek družbenih omrežij.