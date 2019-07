Zamrzovalnik do koče tovoril kar na lastnih plečih #video

Franci Beguš je oskrbnik Orožnovega doma na Planini nad Liscem v južnih bohinjskih planinah, ki bo v ponedeljek, 15. julija, praznoval 125-obletnico. To nedeljo jo bodo obeležili z vodenimi pohodi, dobro hrano in dnevom bohinjskih planincev, v torek, 23. julija, pa bo tam tudi prvi koncert klasične glasbe v tej sezoni.

Ko je Franci Beguš konec junija na lastnih ramenih do Orožnovega doma na nadmorski višini 1346 metrov tovoril 36-kilogramski zamrzovalnik, je nekje v mislih že preigraval scenarij 125. obletnice, ki bo na Orožnov dom verjetno privabila največ gostov v enem dnevu v letošnjem letu.

Franci Beguš je oskrbnik Orožnovega doma na Planini nad Liscem, ki je dostopna zgolj po peš poti. Vse, kar ima v koči, Beguš sam in s pomočjo prostovoljcev iz Bohinja do koče znosi na lastnih ramenih. Tudi zamrzovalno skrinjo in plinsko bombo. Foto: Facebook

Na ta način si bo Beguš vsaj nekoliko olajšal življenje. Do koče namreč ne pelje nobena cesta, niti ni oskrbovalne žičnice. To pomeni, da mora oskrbnik hrano in pijačo do koče prinesti kar na hrbtu. Pri tem mu k sreči dostikrat pomagajo njegovi prijatelji in redni obiskovalci koče, saj mora v nasprotnem primeru med dva- in trikrat na dan do koče tovoriti 25-kilogramski nahrbtnik.

Orožnov dom je eden od kandidatov za naj kočo leta 2019. Za svojo najljubšo kočo lahko glasujete na spodnji povezavi:

15. julij Orožnov dom stoji na temeljih prve koče Slovenskega planinskega društva (SPD), ki je bila na pobudo domačinov zgrajena v prvem letu delovanja društva. Koča je bila uradno odprta 15. julija 1894, pred 125 leti, otvoril pa jo je prvi predsednik SPD, profesor Fran Orožen – geograf, zgodovinar in ljubitelj gorskega sveta –, po katerem koča nosi ime.



50 let pozneje je koča pogorela, na njenem pogorišču pa so prostovoljci Planinskega društva Bohinjska Bistrica v dveh letih in več kot 7000 delovnih urah ter ob pomoči donatorjev na prelomu tisočletja zgradili novo.



Odprli so jo 16. julija 2006, ob 112. obletnici postavitve.

Orožnova koča stoji na temeljih prve koče Slovenskega planinskega društva, ki je leta 1944 pogorela. Foto: Facebook

Od strojnega ključavničarja do oskrbnika

Beguš je že zdavnaj prenehal pogledovati na uro in meriti, koliko časa porabi od vznožja do koče. Kilometrine v gorah ima precej.

Oskrbniško zgodbo je začel pisati leta 2012. Že nekaj let pred tem je govoril, da bo na stara leta oskrbnik planinske koče, v kateri ne bo prevelike gneče in s tem prevelikega dela, in da bo tam prisluhnil zvokom, ki jih bodo z inštrumenti proizvajali njegovi otroci.

Štiri leta pred upokojitvijo je namreč ugotovil, da dela strojnega ključavničarja ne bo več mogel dolgo opravljati – bolečine v hrbtu so klicale po spremembi poklicnega življenja – in takrat je začutil, da je napočil čas za uresničitev dolgo tleče življenjske želje.

Svojo oskrbniško pot je začel na Ledinah.

Hitro so našli skupni jezik

Poklical je v Kranjsko kočo na Ledinah, s katero je povezan že vse od leta 1977, ko je v njej kot alpinistični inštruktor mesec dni učil plezanje ‒ kar tako, razpisa za delo oskrbnika namreč ni zasledil ‒ razložil, kaj si želi, in izkazalo se je, da v koči iščejo pomoč.

Ne glede na to, da ga takrat na sestanku nihče ni vprašal, kaj namerava v koči spremeniti oziroma kako bo zastavil oskrbniško delo, je kar sam izpostavil svoje smele načrte.

"Vedel sem, da moram ljudem ponuditi nekaj posebnega, nekaj, po čemer bo koča postala prepoznavna in kar jo bo razlikovalo od drugih. Če druge koče ponujajo narodnozabavno glasbo, zakaj ne bi mi ponudili klasične," se je vprašal oskrbnik, ki je v jedilnici Kranjske koče na Ledinah v preteklosti gostil tudi svetovno znanega klarinetista Mateja Bekavca, ki je bolj vajen koncertne publike, a je tudi pred planinsko nadvse užival.

Foto: plac.siol.net

Že od nekdaj "mahnjen" na hribe

Sicer pa je Beguš že od nekdaj "mahnjen" na hribe. Že kot osnovnošolec se je s prijatelji iz Lesc staršem večkrat izmuznil na bližnji Roblekov dom, pozneje se je lotil slovenske planinske poti, vedno več je bilo spogledovanja s skalo, na koncu pa mu je dišal le še alpinizem.

Danes ves svoj čas posveča Orožnovi koči, kjer mu dela nikoli ne zmanjka. V poletni sezoni je lahko zaradi množične obiskanosti na trenutke že kar preveč pestro, pozimi pa se pojavijo spet druge težave, ko je toliko snega, da ne moreš odpreti niti vrat. Posebno varčen je treba biti tudi z vodo in elektriko, saj je koča popolnoma odvisna od kapnice ter solarne in vetrne energije.

Foto: plac.siol.net

Delo ga ohranja vitalnega

Strinja se, da delo v gorski koči ni za vsakogar. "Oskrbnik mora biti odprt, mora biti pripravljen delati in mora znati kuhati. Kar nekaj jih poznam, ki so prišli brez kakršnegakoli znanja in so se precej namučili."

Prav delo oskrbnika na Orožnovi koči je tisto, kar ga ohranja vitalnega. Po eni strani mu pomaga, da ohranja kondicijo, po drugi strani pa je balzam za njegovo dušo. Ponosen je na vsako izboljšavo na postojanki in vesel vsakega zadovoljnega obiskovalca. Da bi počel kaj drugega, si sploh več ne predstavlja.

V nedeljo, 14. julija 2019, bodo do Orožnove koče organizirane štiri vodene ture z vodniki Vodniškega odseka Kranj: Bohinjska Bistrica–Rebro–Ravne–Orožnova koča

Odhod: 9:15 z Železniške postaje Bohinjska Bistrica (vezano na prihode vlakov z Jesenic in Nove Gorice).

Čas hoje: 2 uri in 30 minut.

Polje–Žlan–Repar–Orožnova koča

Odhod: 9:20 z avtobusne postaje v vasi Polje (vezano na avtobusne prevoze rednih linij ter avtobuse 'Hop on Hop off').

Čas hoje: 2 uri in 30 minut.

Vogel–Rodica–Črna prst–Orožnova koča

Odhod: 7:20 s Spodnje postaje nihalke Vogel (popust za udeležence: prevoz z nihalko in sedežnico na Orlove glave).

Čas hoje: 6 ur.

Soriška planina–Možic–Šavnik–Kobla–Sedlo čez Suho–Orožnova koča

Odhod: 9:10 s parkirišča Kobla na Bohinjski Bistrici, prevoz z avtobusom na Soriško planino (brezplačno).

Čas hoje: 5 ur.

Gorska klasika

Beguš je edini oskrbnik, ki v slovenskih gorah organizira koncerte klasične glasbe. To niti ne čudi, saj je z glasbo povezan že od nekdaj.

V mladih letih je igral tenorsko tubo, tudi pri godbi na pihala, poleg tega pa je prepeval še v pevskem zboru. Tudi otroci so se dobro znašli v umetniških vodah. Starejša hčerka je čelistka, sin Aljaž in zet sta klarinetista, mlajša hčerka pa se je zapisala baletu.

Prvi koncert klasične glasbe je Beguš gostil v Kranjski koči na Ledinah in ker se je zgodba izkazala za uspešno, jo je preselil še na Orožnovo kočo. Prvi koncert v tej sezoni bo 23. julija 2019 ob 17. uri.

Preberite še: