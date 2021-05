V karanteni kar 230 otrok, zanimanja za cepljenje sploh ni #video

Župan občine Anton Slana neslavne statistike pripisuje prostorski stiski v vrtcu in šoli ter s prstom kaže na občinski svet, ki ni izglasoval novogradnje vrtca. A k širjenju okužb je po vsej verjetnosti pripomogla tudi nižja precepljenost zaposlenih, predvsem v vrtcu.

Vrtec, ki zaradi prostorske stiske z dvema oddelkoma gostuje tudi v šolskih prostorih, je po mnenju župana glavni razlog za to, da je občina z 1,3 odstotka okuženih prebivalcev v zadnjih dveh tednih na vrhu neslavne lestvice po deležu okužb.

"Z ozirom na to, da je daleč preveč oseb, otrok, učencev in zaposlenih na enoto površine, tako v vrtcu kot v šoli, pride do prenosa okužb," je dejal Slana in dodal, da ne razume razlogov, zakaj je pri njih tako malo zanimanja za cepljenje in nasploh premalo precepljenih.