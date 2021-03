Na sežanski osnovni šoli v karanteno še dva razreda

Po ponedeljkovih testiranjih in potrjeni okužbi z novim koronavirusom pri še dveh učencih Osnovne šole Srečka Kosovela v Sežani so v karanteno poslali še dva razreda. Skupno je v karanteni tako 18 od skupno 39 razredov. Okužbo z novim koronavirusom so potrdili pri okrog 30 učencih in štirih zaposlenih na šoli.