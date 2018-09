V Kamniku v povorki na ogled domače in tuje narodne noše in kostumi

S tradicionalno povorko je popoldne v Kamniku vrhunec dosegel največji etnološki festival v Sloveniji, 48. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. V povorki je sodelovalo okoli 1900 v noše odetih posameznikov iz Slovenije in tujine, mesto pa je obiskalo več tisoč obiskovalcev. Zbrane je nagovoril premier Marjan Šarec.

Šarec je v nagovoru izpostavil, da Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine poveličujejo slovensko tradicijo, kulturo in dediščino, saj je narod, ki ne spoštuje svoje kulture in dediščine, obsojen na propad.

"Zato se je slovenski narod ohranil skozi vsa stoletja, ker je znal ceniti tisto, kar je njegovo. Tudi danes v 21. stoletju to ne sme biti zastarelo, ampak moramo še naprej ohranjati našo dediščino, kajti to je tisto, česar nam nihče ne more vzeti," je, kot so sporočili iz stranke Lista Marjana Šarca, še dejal Šarec.

V soboto potekalo tekmovanje harmonikarjev

Kamnik je bil od četrtka v znamenju tradicije, nastopov folklornih skupin in zabave, v času festivala so bile na ogled tudi štiri razstave.

V soboto je v okviru festivala potekalo tekmovanje harmonikarjev za pokal narodnih noš. Absolutni zmagovalec je postal Rok Traven, ki je tako prejemnik 13. pokala narodnih noš. Naj ljudski godec je postal Matic Jeraj, so sporočili iz Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, ki je organizator festivala.

The Guardian festival uvrstil med 20 najboljših

Festival, ki v Kamnik vsako leto privabi več kot 30.000 obiskovalcev, je britanski The Guardian uvrstil med 20 najboljših tradicionalnih festivalov v Evropi. "To kaže na to, da je festival zelo kvaliteten in da smo v preteklih letih, ko smo snovali vsebino festivala, šli v pravo smer," je danes za STA dejal v. d. direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik Tomaž Simetinger, ki je z obiskom letošnjega festivala zadovoljen.

Organizatorji festivala so na prireditvi opazili nezakonito prodajo srečk, ki so jo prijavili policiji. Ker srečelova ni v programu, organizatorji obiskovalce opozarjajo, naj prodajalcem srečk ne nasedajo.