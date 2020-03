V Južni Koreji znova povečanje števila okužb z novim koronavirusom

Iz Južne Koreje danes poročajo o ponovnem velikem povečanju števila okužb z novim koronavirusom. Na novo se je okužilo 518 ljudi, umrlo jih je sedem. V tej državi se je tako okužilo 6.284 ljudi, virus pa je zahteval 42 življenj. Oblasti v Seulu so za neracionalen ukrep označile karanteno, ki so jo za prišleke iz te države uvedli na Japonskem.

V Južni Koreji je večina primerov okužb še vedno iz mesta Daegu na jugu države in regije, ki ga obkroža, je sporočil južnokorejski center za nadzor bolezni (KCDC). Približno 60 odstotkov okužb je povezanih s krščansko sekto, ki ima na območju svoj sedež, piše STA.

Južnokorejske oblasti so tudi sporočile, da je danes bolnišnice zapustilo 20 ljudi, ki so ozdraveli. Skupaj se je tako pozdravilo 108 ljudi z boleznijo, ki jo povzroča koronavirus.

Južna Koreja kritična do ukrepov Japonske

Južna Koreja je obenem obsodila "neracionalno" karanteno, ki so jo zaradi izbruha koronavirusa uvedli na Japonskem. Japonski premier Shinzo Abe je v četrtek sporočil, da bodo morali tujci, ki so bili pred kratkim na Kitajskem ali v Južni Koreji, po prihodu na Japonsko v karanteni preživeti 14 dni. Gre za skrajne ukrepe, poudarjajo oblasti v Seulu, piše STA.

Južnokorejsko zunanje ministrstvo je oblasti v Tokiu pozvalo, naj ponovno preučijo "neracionalne in čezmerne" ukrepe, ter napovedalo, da bo na pogovor poklicalo japonskega veleposlanika v Seulu. Na Japonskem je do zdaj zaradi novega koronavirusa umrlo šest ljudi, 360 se jih je okužilo, še piše STA.

Na Kitajskem 30 žrtev novega koronavirusa, več okužb

Na Kitajskem je novi koronavirus zahteval še 30 žrtev. Zaznali so tudi 16 novih primerov, "uvoženih" iz tujine. Pristojne kitajske oblasti so sporočile, da je do zdaj umrlo 3.042 ljudi. Zaznali so 143 novih okužb, kar je nekaj več kot v četrtek, piše STA.

Na Kitajskem, kjer se je novi virus prvič pojavil, se je do zdaj z njim okužilo več kot 80.500 ljudi. Tamkajšnje oblasti so sprejele drastične ukrepe, da bi zajezile širjenje virusa iz žarišča izbruha v provinci Hubei.