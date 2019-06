V Jadranskem morju kroži na tisoče morskih psov #Argument

"V Jadranskem morju živi 28 vrst morskih psov, od tega jih nekaj živi stalno, nekateri zaidejo vanj občasno, nekaterih pa nismo videli že deset, petnajst, dvajset in več let. To pomeni, da vsakodnevno v Jadranskem morju kroži na tisoče morskih psov," je za oddajo Argument na Planetu, ki si jo lahko ogledate danes ob 21.00, povedal hrvaški strokovnjak za morske pse Alen Soldo. Nazadnje so morskega psa posneli minuli konec tedna v bližini Makarske.