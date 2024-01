V Ikei odpoklic polnilnika zaradi nevarnosti opeklin in električnega udara

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podjetje IKEA se opravičuje za vse nevšečnosti, ki so povezane s tem odpoklicem, še sporočajo kupcem. Foto: IKEA

Ker obstaja nevarnost toplotnih opeklin in električnega udara zaradi obrabe in pretrganja napajalnega kabla, so se v podjetju Ikea odločili za odpoklic USB-polnilnika ÅSKSTORM 40W v temnosivi barvi.